Директор ушел и увел клиентов. Что делать?

Источник материала: ProBusiness





На практике нередко встречаются ситуации, когда вместе с директором компании «уходят» и клиенты. Можно ли предотвратить подобные ситуации и как привлечь к ответственности бывшего директора — «Про бизнес» разобрался в вопросе с юристом GRATA International Юлией Стефанович.



Юлия Стефанович

Юрист GRATA International

Только за разглашение информации о клиентах бывшего директора нельзя привлечь к ответственности

Сведения о клиентах, безусловно, имеют коммерческую ценность для компании в силу их неизвестности другим компаниям-конкурентам. В связи с этим информация о клиентах является коммерческой тайной (ст. 5 Закона Республики Беларусь от 05.01.2013 N 16-З (ред. от 08.07.2024) «О коммерческой тайне», далее — Закон о коммерческой тайне).

За разглашение или иное незаконное использование коммерческой тайны предусмотрено несколько видов ответственности:

— гражданско-правовая: нарушитель должен прекратить действия по разглашению коммерческой тайны и возместить причиненные убытки (ст. 19 Закона о коммерческой тайне);

— административная: штраф от 4 до 20 базовых величин (ст. 23.6 Кодекса Республики Беларусь от 06.01.2021 N 91-З (ред. от 12.07.2025) « Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях»);

— уголовная (если имела место корыстная заинтересованность и причинен ущерб в крупном размере): вплоть до лишения свободы сроком до 3 лет (ст. 255 Кодекса Республики Беларусь от 09.07.1999 N 275-З (ред. от 17.02.2025) «Уголовный кодекс Республики Беларусь»).

— дисциплинарная: в форме замечания, выговора, лишения стимулирующих выплат (ст. 198 Кодекса Республики Беларусь от 26.07.1999 N 296-З (ред. от 05.12.2024) «Трудовой кодекс Республики Беларусь», далее — ТК). Также разглашение коммерческой тайны может стать основанием для увольнения наемного директора (п. 6 ч. 1 ст. 47 ТК).

Только факта разглашения информации о клиентах компании ее бывшим директором недостаточно, чтобы привлечь его к ответственности. Чтобы иметь возможность наказать бывшего руководителя, компании нужно заранее предпринять ряд действий.





Что нужно сделать компании, чтобы иметь право наказать директора за незаконное использование коммерческой тайны?

Для этого нужно установить режим коммерческой тайны в отношении информации о клиентах.

Это значит, что компания должна:

а) официально определить, какая информация является коммерческой тайной;

б) принять меры защиты такой информации.

Мерами по защите коммерческой тайны являются: — ограничение доступа к информации, являющейся коммерческой тайной; — определение лиц, которые имеют доступ к коммерческой тайне; — включение положений о неразглашении коммерческой тайны в трудовые договоры и заключение отдельных обязательств о неразглашении с сотрудниками, имеющими доступ к коммерческой тайне; — включение условий о неразглашении коммерческой тайны в договоры с контрагентами; — назначение ответственных за защиту коммерческой тайны. Также можно применять технические средства и методы защиты информации (пароли, шифрование и т.д.), не запрещенные законодательством.

Установление режима коммерческой тайны необходимо оформить соответствующими документами, в частности, разработать положение о коммерческой тайне, форму обязательства о неразглашении и иные документы.

Для того, чтобы привлечь к ответственности за незаконное использование информации, являющейся коммерческой тайной нужно не только разработать документы, но и ознакомить директора со всеми этими документами под подпись. Только после выполнения всех этих шагов, если директор уведет клиентов, компания сможет не только потребовать возмещения убытков, но и привлечь его к административной или даже уголовной ответственности.

Недобросовестная конкуренция

Если разглашение или использование бывшим директором информации о клиентах, составляющей коммерческую тайну, приводит к недобросовестной конкуренции, то директора также можно привлечь к административной ответственности.

Запрещается недобросовестная конкуренция, связанная с незаконным получением, использованием, разглашением информации, составляющей коммерческую тайну, в том числе, с использованием или разглашением указанной информации, обладателем которой является конкурент и которая получена от лица, имеющего или имевшего доступ к ней вследствие исполнения служебных обязанностей, если не истек установленный законом или договором срок ее неразглашения ( ст. 30 Закона Республики Беларусь от 12.12.2013 N 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции»). Например, если бывший директор использует список клиентов вашей компании и информацию о них, чтобы переманить их в собственную компанию, это будет нарушением, если срок неразглашения этой информации еще не истек.





Какая ответственность предусмотрена за недобросовестную конкуренцию?

За недобросовестную конкуренцию предусмотрена административная ответственность в виде штрафов. Их размеры составляют ( ст. 13.33 КоАП):

Для физических лиц : от 20 до 100 базовых величин.

: от 20 до 100 базовых величин. Для индивидуальных предпринимателей : от 100 до 200 базовых величин.

: от 100 до 200 базовых величин. Для компаний: до 10% от их выручки от продажи товара (работы, услуги), но не меньше 400 базовых величин.

Соглашения о неконкуренции

Для резидентов Парка высоких технологий (ПВТ) законодательство предусматривает дополнительный инструмент защиты от переманивания бывшим директором клиентов компании. Это соглашения о неконкуренции (п. 5.6 Декрета Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 N 8 (ред. от 18.03.2021) «О развитии цифровой экономики»). Такие соглашения резиденты ПВТ могут заключать с любыми работниками (включая директора).

Что обязуется работник по такому соглашению:

— не работать на конкурентов (по трудовым или гражданско-правовым договорам);

— не заниматься конкурирующей деятельностью самостоятельно (не быть ИП или самозанятым);

— не создавать конкурирующую организацию, не быть в конкурирующей организации директором или членом коллегиального органа управления (например, совета директоров).

Однако при заключении соглашения о неконкуренции нужно учитывать некоторые нюансы: — максимальный срок действия такого соглашения: не более 1 года после прекращения трудовых отношений; — компенсация работнику — минимум 1/3 его среднемесячного заработка за последний год работы. Выплачивается ежемесячно, пока действует соглашение. — ограничения по условиям: должны быть четко указаны территория и конкретный вид деятельности, в котором запрещена конкуренция.

Размеры и виды ответственности за нарушения соглашения работник и наниматель самостоятельно определяют в соглашении. Это могут быть штрафы, неустойка, убытки или другие меры. В случае нарушения условий соглашения работником их можно будет взыскать через суд.





Если вы желаете обезопасить свой бизнес от потери клиентов в результате действий недобросовестного бывшего руководителя, это можно сделать несколькими способами:

— установить в отношении сведений о клиентах режим коммерческой тайны и заключить с директором обязательство о ее неразглашении;

— заключить с директором соглашение о неконкуренции (если вы резидент ПВТ).

В случае, если ваша компания не является резидентом ПВТ, то возможность заключения соглашения о неконкуренции с директором и его условия нужно рассматривать индивидуально в каждой ситуации.