Не дайте себя обмануть при покупке дома. Подготовили чек-лист для дилетанта

Если вода поступает из скважины, то узнайте, где находится кессон. Он должен быть утеплен, не затоплен. Попросите паспорт на скважину – там будет указана ее глубина, дебит (показатель производительности, который определяет объем воды, извлекаемой из скважины за единицу времени). Обычно для загородного дома требуется 2-3 кубометра воды в час, небольшому домику, даче достаточно 0,5-1,0 кубометра. Особняк, большой дом с сауной и бассейном потребуют производительности 3-5 кубометра. Так же стоит уточнить, делался ли химический анализ состава воды, если да, то попросите с ним ознакомиться. В первую очередь смотрим на содержание нитратов (допустимое содержание – не более 45 мг/л) и нитритов (не более 3 мг/л).