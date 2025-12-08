|
Не дайте себя обмануть при покупке дома. Подготовили чек-лист для дилетанта
08.12.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
А вы знали, что зима – лучшее время для оценки технического состояния загородного дома. Низкая температура, ветер, снег и ледяной дождь помогают выявить возможные слабые места и скрытые проблемы. Мы подготовили исчерпывающий чек-лист для тех, кто не разбирается в строительстве, возможно, никогда не жил в частном доме, но решил приехать на просмотр без эксперта-строителя.
Возьмите с собой фонарик (мощный), зарядку для телефона (чтобы проверить розетки) и блокнот с ручкой. Одевайтесь практично – возможно, придется спускаться в подвал и забираться на чердак. Можно взять с собой и тепловизор (сдается в аренду за 30 рублей в сутки), но для этого необходимо научиться им пользоваться и уметь разбираться в его показаниях.
Фундамент и стены
При поверхностном осмотре дома с отделкой скрытые проблемы не увидишь, но стоит обратить вот на что: не отслаивается ли штукатурка, краска или плитка, не попадает ли вода с крыши на фасад, имеется ли отмостка по периметру фундамента. То есть, при дилетантском осмотре, вы не должны видеть хотя бы явных проблем.
Крыша
Осмотрите крышу с улицы: скаты должны быть ровными, без прогибов по плоскости. В случаях с жилыми мансардными этажами, стоит уточнить, каким образом утеплена крыша. Качество теплоизоляции крыши хорошо проверяется после снегопада: если на кровле есть участки, где снег подтаивает быстрее или вообще отсутствует, то это может указывать на то, что тепло из жилых комнат уходит через крышу. Внимательно осмотрите потолки и стенки на мансарде – на них не должно быть влажных участков, пятен, характерных для мест протечек.
Обязательно загляните на чердак, прихватив с собой фонарик. В первую очередь изучаем состояние крыши изнутри. Смотрим, нет ли протечек, темных пятен, капель воды.
Деревянные конструкции (стропила, обрешетка) должны быть сухими, без синевы и грибка. Здесь же нужно осмотреть утеплитель перекрытия: он должен быть сухим, равномерно разложенным по всей площади. Толщина теплоизоляционного слоя должна быть не менее 200 мм. Иней на внутренней стороне кровли – признак плохой вентиляции.
Мокрый утеплитель, в изморози, слежавшийся – это уже не звоночек, а целый колокол, что нужно обязательно пригласить специалиста, чтобы диагностировать проблему. Закрыв глаза на эту проблему, можно попасть на серьезный ремонт!
Подземная часть
Если под домом есть подвал или цокольный этаж, то обязательно спуститесь туда.
Явно пахнет сыростью, плесенью, затхлостью? Это плохой знак.
Есть лужи, конденсат, подтеки, белые солевые разводы (высолы) на стенах? Это признаки высокой влажности, плохой гидроизоляции или недостаточной вентиляции. В следующий раз сюда на просмотр имеет смысл пригласить эксперта.
Окна, стены и полы
Поднесите руку к окнам: чувствуется ли явный холодный поток? Современные окна в закрытом положении практически герметичны и никаких сквозняков не должно быть. Впрочем, этот симптом скорее всего лечится простой регулировкой.
На стеклах и рамах нет ли наледи или конденсата? Сильный конденсат (ручьи) говорит о высокой влажности в доме и плохой вентиляции. Обмерзание углов стеклопакета — признак разгерметизации. Потрогайте откосы окон и дверей. Они должны быть теплыми и сухими.
Полы первого этажа, если под ними не бетонная стяжка, а деревянные лаги, проверяйте тщательно: не прогибаются ли, не скрипят, не имеют ли видимого уклона? Потрогайте пол у внешней стены — он не должен быть ледяным.
Не поленитесь и проверьте стены за тяжелой мебелью и в углах – нет ли плесени или темных пятен под обоями? Если да, то стена в этом месте промерзает, или по какой-то причине увлажняется. Это минус, нужно разбираться с причинами. Если стены сухие – задвигайте шкаф назад и начните изучать инженерную часть дома.
Отопление
Холодное время года – лучшее время для проверки системы отопления. Идеально, если дом будет протоплен к вашему приезду. Если система выключена, то попросите ее запустить – адекватно оценить ее работоспособность можно только в рабочем режиме. Это позволит увидеть, как работает теплогенератор (твердотопливный, газовый или электрический котел).
Пройдите по комнатам. Все батареи при включенном отоплении должны быть равномерно горячими сверху донизу. Если есть холодные участки– завоздушенность или засор в радиаторе.
Обратите внимание на температурный режим в комнатах – все ли помещения прогреваются одинаково (кроме случаев, когда температура программируется покомнатно).
Если есть теплый пол, то стоит узнать, где расположены его контуры, какие участки подогреваются. Пройдитесь без обуви, оцените, равномерно ли прогревается пол.
Если имеется камин – попросите затопить его, чтобы оценить, работает ли дымоход, не идет ли дым в помещения.
В доме с газовым котлом попросите акт проверки оборудования (проводится раз в год). Если электокотел, то уточните какая мощность выделена на него, есть ли возможность перейти на специальный тариф (дешевый) на отопление.
Вода и канализация
Включите воду – давление должно быть стабильным и одинаковым во всех кранах в доме. Узнайте, каким образом устроена система подготовки горячей воды. Плюсики ставим системам с рециркуляцией ГВС, бойлерам косвенного нагрева. Минус – проточным электронагревателям (это больше дачный вариант).
Как правило, в коттеджных поселках и в больших деревнях можно подключиться к центральному водоснабжению – в этом случае можно лишь проверить место ввода воды в дом: не протекает ли, стоит ли счетчик, есть ли на нем пломба, оплачена ли вода.
Если вода поступает из скважины, то узнайте, где находится кессон. Он должен быть утеплен, не затоплен. Попросите паспорт на скважину – там будет указана ее глубина, дебит (показатель производительности, который определяет объем воды, извлекаемой из скважины за единицу времени). Обычно для загородного дома требуется 2-3 кубометра воды в час, небольшому домику, даче достаточно 0,5-1,0 кубометра. Особняк, большой дом с сауной и бассейном потребуют производительности 3-5 кубометра. Так же стоит уточнить, делался ли химический анализ состава воды, если да, то попросите с ним ознакомиться. В первую очередь смотрим на содержание нитратов (допустимое содержание – не более 45 мг/л) и нитритов (не более 3 мг/л).
Центральная канализация – это большой плюс. Но коттеджных поселков с центральными коммуникациями совсем немного. Скорее всего, придется иметь дело с местной. В этом нет ничего плохого, но при условии, что септик сделан и рассчитан правильно.
В ваших силах узнать, какой тип септика установлен (например, накопительный, из двух-трех переливных колодцев или станция биологической очистки заводского изготовления), уточните объем (должен соответствовать количеству проживающих). Посмотрите, есть ли к септику доступ для откачки зимой? Спросите, когда последний раз откачивали. Спустите воду в унитазе и послушайте, как быстро она уходит. Медленный слив может означать засор или переполненность септика.
Электрика
Откройте распределительный щиток. В нем должен быть порядок, все провода или хотя бы автоматы подписаны, стоит УЗО (устройство защитного отключения). На современных устройствах имеется кнопка "ТЕСТ". Нажмите на нее – должны вырубиться автоматы. Узнайте, есть ли заземление, какая проводка разведена по дому(желательно медная), спросите, есть ли схема расположения розеток, выключателей, светильников и другого оборудования.
Спросите про выделенную мощность на дом – обычно это 5-15 кВт. Если меньше, то хватит ли вам на вашу семью с чайниками, бойлером, духовкой?
Проверьте работу розеток – можно использовать зарядку от телефона. Проверьте несколько розеток в каждой комнате, включая санузел и кухню. Все должны работать.
СТОП-сигналы:
Ваша задача как дилетанта – не считать смету ремонта, а обратить внимание и зафиксировать "симптомы". Если вы нашли больше 2-3 пунктов из списка "Стоп-сигналов", это серьезный повод либо отказаться от дома, либо обязательно нанять независимого технического специалиста для детальной экспертизы.
