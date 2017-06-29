Жители Боровлян и Лесного: Отмените Генплан, дорога не нужна, хотим остаться деревней!

Общественное обсуждение проекта «Генеральный план поселок Лесной и деревня Боровляны Минского района (корректировка)» закончилось еще 26 июня. За это время местные жители оставили в районной администрации три тетрадки и папку с замечаниями по проекту. Люди были против строительства дороги и против вырубки леса под строительство детского сада и школы. Презентацию проекта для жителей не проводили, и им самим пришлось разбираться в тонкостях плана. В итоге они пришли к выводу, что под дорогу могут снести и 230 частных домов.





Чтобы разобраться, как на самом деле будут меняться Боровляны и поселок Лесной по откорректированному Генплану, местные жители попросили организовать им встречу с разработчиками проекта. Она прошла 29 июня в боровлянском Доме культуры. Там было два ключевых момента: позиция разработчиков плана и позиция местных депутатов и жителей.





Предложения разработчиков проекта: семь детских садиков, три школы, дороги, инженерные коммуникации

Над корректировкой Генплана развития Боровлян и Лесного работало УП «БелНИИПградостроительства». Его специалисты пояснили, что основная задача плана — функциональное зонирование территории и резервирование ее под определенные объекты.





Например, для транспортных коммуникаций (четырехполосной дороги) выделяется коридор, под который резервируется территория (на плане улица Проектируемая № 3). Это значит, что после принятия Генплана, на этой территории не может появиться другой объект, кроме утвержденного. То есть, если жители согласовали строительство дороги, то там уже не появится многоквартирное жилье.





— Дорога Проектируемая № 3 была в Генплане развития Боровлян еще в 1988 году, и в 1994, и в 2008, — объяснял на встрече с местными жителями Валерий Левкович, главный инженер РУП «Институт «Белжилпроект». — И когда вы покупали свои участки в 1994 году, у вас было законное право ознакомиться с Генпланом Боровлян, увидеть, что там уже есть эта дорога.

Юрий Винников, начальник отдела инженерных систем УП «БелНИИПградостроительства» пояснил, что сейчас невозможно узнать, будут ли сноситься дома во время строительства Проектируемой дороги. Это станет известно только после утверждения Генплана, когда будет разрабатываться сначала проект детальной планировки, а затем — строительный проект.

— На строительном проекте уже будет видна конкретная привязка дороги к местности, там уже будет видно, у кого может быть метр участка заберут, а где можно повернуть дорогу так, чтобы кого-то обойти. При этом если жители решат, что им хватит и двухполосной дороги, то она такой и будет. Только вот на то и нужны специалисты, которые просчитывают будущий прирост населения и вносят корректировки в план, исходя из этих соображений. Ведь Генплан рассчитан до 2030 года. Мы же не только для вас эту дорогу проектируем, но и для будущего населения, которое растет.



Также проектировщики отметили, что в Боровлянах не хватает социальных объектов — на очереди в детский сад стоят порядка 3,5 тысяч детей, школы переполнены.

— Особенность Боровлян в том, что тут все выделено под жилье и найти место под садик или школу довольно проблематично. Государство должно обеспечить минимальные стандарты, и проект не пройдет, если он не обеспечит инженерию, транспорт, социальные объекты. Если в Боровлянах есть необходимость в строительстве детских садов и школ, естественно под это зарезервировали территории, которые были выбраны проектировщиками, облисполкомом. По площадке с лесом есть согласование главы государства, там ведутся проектные работы, — рассказали специалисты «БелНИИПградостроительства».





Основной аргумент специалистов, которые пришли на встречу с населением, сводился к тому, что Боровляны и Лесковка расположены близко к городу и должны развиваться, а не оставаться на уровне деревни.

Возражения местных жителей и депутатов: отмените корректировку плана, хотим остаться деревней

Депутат Боровлянского сельского совета Лариса Грибалева рассказала, что была возмущена тем, что узнала о корректировке Генплана, как и все жители Боровлян, случайно.





— Я сама живу в Боровлянах, у меня трое детей и я тоже хочу принимать решения рубить этот лес или не рубить, будет здесь дорога или нет. Думаю, как и каждый в этом зале (зал аплодирует). О том, что будет корректировка Генплана поселка Лесного, Опытного, Боровлян местный совет депутатов не был проинформирован, а значит был отодвинут от принятия решений по вопросу местного значения. Поэтому вопрос об отстранении органов местного самоуправления от градостроительного планирования будет мною поставлен на сессии советов депутатов.





Забегая вперед, отметим, что местные жители к встрече подготовились основательно: на входах раздавали журналистам распечатки плана встречи, план Боровлян, который не был реализован в 2010 году, перечень коллективных замечаний и предложений. Была создана и инициативная группа от местных жителей. Одному из них, Денису Холодцову, и дали первое слово.

Денис Холодцов зачитал с листа, что «Генплан не соответствует градостроительным проектам вышестоящего уровня. В частности, Генплану Минска, схемам комплексной территориальной организации областей и генеральных планов городов-спутников». Также рассказал, что Боровляны самовольно преобразованы в город, что генплан содержит нарушения норм проектирования, установленных ТПК 286, и что строительство четырехполосной магистрали противоречит техническим нормативным актам…

Кроме этого, было отмечено, что предыдущий план 2010 года исполнялся с нарушениями. Например, вместо запланированного в Боровлянах объекта спортивного значения и сквера с озером появилась частная застройка, а вместо детского садика в поселке Лесном так и остался пустырь. Всего насчитали около пятнадцати нарушений.



Общественный активист Дмитрий Балаш решил поддержать жителей Боровлян плакатом с цитатой президента. Представители власти попросили его убрать плакат, но он не поддавался ни уговорам рядом стоящих людей, ни настойчивым просьбам депутата Ларисы Грибалевой. Дмитрий убрал плакат лишь после того, как зал начал скандировать: «Ты не наш! Уходи!».

Еще один член инициативной группы Вадим Трефиловский рассказал, что десять лет назад купил свой участок на Веселой улице и был обманут.





— На каком основании был тогда согласован договор купли-продажи земли, если сейчас мой дом, в который я заселился два года назад, снесут ради строительства четырехполосной дороги? Оранжевым цветом на плане показана территория модернизации. Но что вы там собираетесь модернизировать, если у меня в доме новая канализация? Менять на ржавые трубы? На то время, десть лет назад, был другой архитектор района и он согласовал проект моего дома. Теперь новый архитектор собирается его сносить. Но почему мне тогда не сказали, что там пойдет дорога? А я отвечу — потому что этот участок тогда никто не купил бы! (Зал одобрительно зашумел).

Вадим Трефиловский также рассказал, что его ребенок тоже стоял на очереди на детский сад, но вот уже пойдет в школу, так и не дождавшись места в местном саду. Трефиловский отметил, что жители не против строительства садиков и школ в Боровлянах, но не вместо леса, а на других площадках.

На защиту социальных объектов неожиданно стала жительница и староста деревни Курганы. Она рассказала, что в Лесковке был построен детский сад, но подвезти к нему детей почти невозможно — нет дороги. Куда только жители не обращались — дорогу, которая просто необходима, пока так и не сделали.





— Вы может еще хотите в деревню метро провести?! — оборвали ее слова выкрики из зала.





Итогом выступления местных жителей и членов инициативной группы стало требование отменить корректировку Генплана развития Боровлян и не делать из деревни город.

Чем все закончилось?

Главный архитектор Минской области Вадим Николаенко предложил следующее:





— продлить общественное обсуждение проекта;

— над окончательным вариантом проекта работать вместе с инициативной группой.

Также он дал разъяснения того, как будут приниматься решения:

— Итоги по плану будет подводить архитектурный градостроительный совет во главе со мной, архитектором области. Пока есть разногласия по плану, он не будет утверждаться. На все обращения граждан будут даны ответы со ссылкой на законодательство.





Что касается сноса двух сотен домов, градостроители заверили, что ничего такого не планируется — Генплан не дает такого права. Такие действия возможны только на этапе детального и строительного планов. К слову, по закону если местный орган власти в течение срока реализации первого этапа Генерального плана (это пять лет) не принимает решения о сносе, потому что не разработан детальный план, не выделены деньги, то жильцы имеют право на реконструкцию своего жилья с целью облагородить ветхий дом, провести воду, починить крышу. То есть сделать все то, что в Минске не разрешали владельцам жилья по 40 лет. Если государством изымается земля и сноятся дома под госнужды, тогда действуют другие механизмы — это уже предмет договоренности между властью и владельцем.