Betera вновь на вершине: потребители назвали бренд лучшим в беттинге и мобильном приложении

Источник материала: ProBusiness

Компания Betera завоевала награды престижной премии “Народная марка”, в очередной раз подтвердив свое лидерство в индустрии беттинга и гемблинга Беларуси. В 2025 году Betera оказалась лучшей в категориях “Букмекерская компания” и “Мобильное приложение для ставок на спорт”.

В премии “Народная марка” отсутствует профессиональное жюри — только потребители решают, какие бренды претендуют на высокий статус народного признания. Таким образом, “золотой дубль” в такой авторитетной премии демонстрирует высокий уровень доверия и признания белорусов игровой платформы Betera.

— Стать победителем “Народной марки” сразу в двух номинациях — большая честь. Особенно приятно видеть, что пользователи отметили не только бренд Betera, но и наше мобильное приложение. Мы много работаем над тем, чтобы продукт был быстрым, удобным, стильным и эмоционально вовлекающим. Эта награда доказывает, что усилия команды замечены и оценены. Мы продолжим расти, обновляться и удивлять клиентов, чтобы Betera оставалась выбором номер один, — комментирует Михаил Герасимович, заместитель директора Betera.

Победа в “Народной марке” — не первая для компании. Ранее бренд уже завоевывал золото в номинациях “Букмекерские компании” и “Мобильное приложение для ставок на спорт”, и нынешний результат лишь подтверждает устойчивое лидерство Betera и неизменную лояльность аудитории.

Для бренда победы в премиях становятся доброй традицией — закономерным итогом стратегического развития, инноваций и постоянного улучшения продукта. Betera продолжит усиливать сервис, расширять возможности платформы и создавать новые форматы взаимодействия с клиентами, чтобы оставаться брендом №1 для белорусов и дальше.