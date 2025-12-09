Как семья открыла производство подарков из кожи в Пинске

Источник материала: ProBusiness





Сергей и его супруга бросили карьеры в McDonald’s и банке, переехали из Минска в Пинск и всего за полтора года серьезной работы превратили хобби в один из лидирующих проектов в нише кожаных подарков с гравировкой. Сегодня их компания производит товары на 85 тыс. BYN в месяц, имеет штат из 13 человек, а их изделия носит даже губернатор. В интервью «Про Бизнес» Сергей Терешко рассказал, как все начиналось со стипендии в 70 BYN и продажи маек в колледже и привело к открытию производства в Пинске, а также как построить бизнес с маржинальностью более 1000%.

«Я вообще король, у меня 400, может, 500 BYN есть»

—Вдохновившись роликами YouTube о предприимательстве, я решил попробовать свои силы в бизнесе. Мне нравилась одежда, и я придумал бренд одежды, который назывался «Boulevard». На 300 BYN я купил 10 маек на Wildberries и сделал абсолютно разные принты в фотошопе, разработал прямо дизайнерскую концепцию. Потом пошли худи, а до пандемии — маски, на которых я акриловой краской рисовал разные картинки и надписи, — вспоминает Сергей.

На тот момент моя стипендия была 60−70 BYN, и все мои товарищи из колледжа имели месячный бюджет примерно такой же. Когда к середине месяца у ребят оставалось 20−30 BYN до следующей стипендии, я с этим «Boulevard» имел 5−8 стипендий и думал: «Блин, я вообще король, у меня 400, может, 500 BYN».





«Я купил упаковку, 60 китайских ремней из экокожи на Садоводе по 11 BYN — вложил почти 600 BYN, большую часть зарплаты. Подумал, что если обманут или не продам, то хотя бы ремней у меня будет на всю жизнь и еще всем друзьям раздам»

— Однако предпринимательскую деятельность пришлось отложить — мне предстоял переезд в Минск. В 2020 г. я устроился в McDonald’s, где проработал 4,5 года, дойдя до позиции менеджера по организации работы ночной смены ресторанов. Там я получил огромный опыт менеджмента, работы с коллективом и построения регламентов, который я сейчас применяю в своем бизнесе, — рассказывает Сергей.

Толчком к возвращению в предпринимательство стал случай. Один из моих коллег каждый день просил у меня проездной, но не рассказывал, куда ездит. Позже он рассказал, что ездил продавать обычную товарку и заработал около 600 BYN за месяц. Я сидел и думал: моя зарплата 900, вот это еще 600 наверх — получается 1500 BYN. Звучит неплохо.





Начал гуглить, что продавать. Мне пришла идея начать продавать ремни. Я съездил в магазин, где продавалась упаковка, купил ее, что-то сделал «на коленке» и купил 60 китайских ремней из экокожи на Садоводе по 11 BYN — вложил почти 600 BYN, большую часть зарплаты. Подумал, что если обманут или не продам, то хотя бы ремней у меня будет на всю жизнь и еще всем друзьям раздам. На дворе был февраль, девушки искали подарки для мужчин. Я оформил страничку в Instagram, сделал креативы по обучающим видео из YouTube и за 3 недели заработал больше 2000 BYN — зарплата за два с половиной месяца. Следующий сезон тоже отработал успешно, летом баловался товаркой. А два года назад, в октябре 2023 г., запустил свой проект FORHIM.BY.

«На нашем бренде мы зарабатывали столько же, сколько на двух работах, и переехали в Пинск»

Первый год проект работал в фоновом режиме — я со своей супругой работал в найме и уделял бизнесу немного времени: пришел заказчик, сделали, $ 30 заработали за день. Всерьез мы занялись бизнесом летом прошлого года — в июле 2024 г.



Фото: Татьяна Богдан

Я уволился из McDonald’s, где проработал 4,5 года, жена ушла из банка, и мы переехали из Минска в Пинск. Не могу сказать, что мы уходили в пустоту. Тогда на нашем бренде мы зарабатывали примерно столько же, сколько на наших двух работах. В Пинске в собственности есть помещение квадратов на 60−70, которое переоборудовали в мастерскую. Страшно не было.

Город дает серьезные преимущества: за аренду платить не нужно; труд там оплачивается примерно в 1,5 раза ниже, чем в Минске, и я понимаю, что люди готовы работать за эти деньги, но я предлагаю больше. Чтобы создалась ценность места, где человек находится, чтобы он держался за нами — это важно для команды.

Сейчас в команде бренда 12−13 человек: швеи, упаковщики, гравировщики, мастера по коже, мастера по изготовлению деревянных коробочек, менеджеры. Площади, которые мы используем, увеличились до 160 м², и их уже не хватает, так как наше производство подарков из кожи расширяется.

«Наша целевая аудитория — женщина 45−47 лет»

— В большей степени мы позиционируем себя как подарки с гравировкой: кошельки, обложки, ежедневники. Женщины часто заказывают для своих мужчин ремни с гравировкой знаков зодиака, инициалов, при этом все заказы у нас абсолютно разные.





Что интересно: целевая аудитория определилась опытным путем — это женщина 45−47 лет. Когда мы начинали работать, я не понимал, кто будет покупать. Понял, что женщины, но кто конкретно — не мог сказать. За два года работы выработалась эта история.

Мы, кстати, однажды делали подарок для губернатора Витебской области. Тогда я ощущал большую ответственность и мы хорошо справились с этим заказом.





«Одна из компаний купила у нас годовую подписку на подарки из кожи»

— Мы работаем не только для женщин. Основная часть наших клиентов — розница, а 10% — это корпоративные подарки, причем сейчас мы активно идем именно в это направление. Небольшие организации заказывают ежедневники, подстаканники для сотрудников и клиентов. Буквально недавно отгрузили 200 подстаканников одной организации в подарок клиентам. Очень много запросов от кафе — кожаные буклетницы для счетов.



Фото: Татьяна Богдан

Самый популярный корпоративный подарок — ежедневники с логотипом организации. Интересный кейс: одна компания заказала подписку на год — мы будем в течение года снабжать компанию подарками для работников к их дням рождения. Большую часть товаров — примерно 80% — мы делаем самостоятельно из отечественного сырья от Гродненского и Минского кожевенных объединений. Благодаря этому мы можем поддерживать высокую маржинальность.

«За последние полгода у нас было 2700 клиентов, в среднем 446 клиентов в месяц. За год — больше 5000 заказов. Средний чек — 187 BYN»

Но путь к такой маржинальности был постепенным. Чтобы начать заниматься этим делом, какие-то особые вложения не нужны. Нужно купить лазерный станок — он стоит 1000 BYN, нужно подобрать и купить товар. Где-то $ 1000 — и можно стартовать. За последние полгода у нас было 2700 клиентов, в среднем 446 клиентов в месяц. За год — больше 5000 заказов. Средний чек — 187 BYN за последний месяц (в среднем около 185 BYN).

Люди готовы платить за индивидуальные подарки. При чем у нас достаточно высокая маржинальность. Например, обложка на паспорт в производстве стоит 4,5 BYN, а продаем мы за 42 BYN. Это достигается благодаря собственному производству.

Раньше мы оптом закупали изделия для использования в производстве. Последний год постепенно пополняемся необходимым оборудованием, людьми, чтобы быть независимыми на 100%. В этом случае откроются новые двери. Например, работа на оптовых покупателей, маркетплейсы, корпоративные заказы. Собственное производство дает более низкую себестоимость и, как следствие, возможность делать самим под ключ то, что пожелает заказчик.

«Если бы я просто делал все сам, то $ 2−3 тыс. зарабатывал бы вообще легко»

Главный инсайт за время работы нашего производства: каждый месяц я понимаю, насколько мы маленькие. И с этим пониманием у меня даже больше вдохновения, потому что еще много всего можно сделать. Узконишевые конкуренты у нас есть, но они скорее просто ремесленники — приходят в мастерскую, делают пару заказов и довольны. Если бы я работал просто изготавливая все руками, гравируя, то $ 2−3 тыс. зарабатывал бы вообще легко.

Мы же транслируем другое: у нас штат сотрудников, большой рекламный бюджет и мы хотим масштаба и роста. Пока говорить, что мы номер один, не могу. В этой нише среди тех, кто использует в качестве канала продаж Instagram и Тik-Ток, мы достаточно крупные игроки, но в сфере подарков в виде кожаных изделий в Беларуси — еще не совсем.