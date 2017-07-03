Театрализованное шествие и корова на крыше: 3 июля в Витебске

В этом году витебские власти решили военный парад не проводить, а ограничиться шествием трудящихся. В праздничном мероприятии вместе со зрителями приняли участие более пятнадцати тысяч человек, включая коллективы всех крупных предприятий города.

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Бресте" title="Новое колесо обозрения в Бресте" class=""> © Sputnik / Дмитрий Босак. Ярмарка районов и "чертово колесо": День Республики отмечают в Бресте

Но даже в таком формате шествие получилось впечатляющим, поскольку участники приложили максимум усилий, чтобы поразить воображение зрителей. Например, визитной карточкой одного из молочных заводов стал макет коровы в полный рост на крыше автомобиля, который двигался в авангарде заводской колоны.

"Коровка что надо!" — восхитилась PR-ходом представителей молочной индустрии одна из зрительниц.

Тепло встретили горожане автомобили "Белпочты" и аварийной службы газа, но наибольший восторг у них вызвал грузовик с представителями клуба исторической реконструкции, одетыми в форму советских солдат времен Второй Мировой войны.



© Sputnik/ Павел Вур Реконструкторы в форме Великой Отечественной

Как дань современности, проехали на гироскутерах молодые люди с флагами.



© Sputnik/ Павел Вур Один из молокозаводов водрузил фигуру коровы на крышу легковушки

Большая часть парада была посвящена белорусской культуре и истории. Акцент был сделан на юбилейной дате: в этом году исполняется 130 лет со дня рождения Марка Шагала. В доме-музее художника на Покровской улице есть скульптура, созданная Валерием Могучим, которая называется: "Витебская мелодия на французской скрипке". Художник изображен в образе скрипача, но вместо музыкального инструмента у него палитра, а вместо смычка — кисть. Актеры, появившиеся на площади в ходе праздничного шествия, изображали не только художников, но и музыкантов.



© Sputnik/ Павел Вур БЖД оригинально подошла к оформлению своего экспоната на парад

Завершили праздничное шествие витебские спортсмены, а конечным аккордом стало появление над городом вертолета с государственным флагом под звуки белорусского гимна.



© Sputnik/ Павел Вур В праздничном мероприятии вместе со зрителями приняли участие более пятнадцати тысяч человек

После торжественной части на центральной площади города начался праздничный концерт. Детям и любопытствующим горожанам 103-я отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада продемонстрировала работающие образцы своей техники.



© Sputnik/ Павел Вур Во время проведения парада были приняты меры безопасности

На площади была организована торговля, где производители предлагали пятнадцатипроцентную скидку на весь ассортимент своей продукции. А в "Аллее воинской славы" отдыхающие слушали оркестр и катались на каруселях.

Около часа дня праздничные мероприятия переместились из центра города в микрорайоны. Но в девять вечера горожан снова пригласили на центральную площадь посмотреть праздничный концерт "За сильную и процветающую Беларусь" и принять участие в республиканской акции "Споем гимн вместе". А в 11 вечера праздник по традиции завершится праздничным салютом.