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Театрализованное шествие и корова на крыше: 3 июля в Витебске

03.07.2017 21:14 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В этом году витебские власти решили военный парад не проводить, а ограничиться шествием трудящихся. В праздничном мероприятии вместе со зрителями приняли участие более пятнадцати тысяч человек, включая коллективы всех крупных предприятий города.

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© Sputnik / Дмитрий Босак.
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Но даже в таком формате шествие получилось впечатляющим, поскольку участники приложили максимум усилий, чтобы поразить воображение зрителей. Например, визитной карточкой одного из молочных заводов стал макет коровы в полный рост на крыше автомобиля, который двигался в авангарде заводской колоны.

"Коровка что надо!" — восхитилась PR-ходом представителей молочной индустрии одна из зрительниц.

Тепло встретили горожане автомобили "Белпочты" и аварийной службы газа, но наибольший восторг у них вызвал грузовик с представителями клуба исторической реконструкции, одетыми в форму советских солдат времен Второй Мировой войны.

Театрализованное шествие и корова на крыше: 3 июля в Витебске
© Sputnik/ Павел Вур
Реконструкторы в форме Великой Отечественной

Как дань современности, проехали на гироскутерах молодые люди с флагами.

Театрализованное шествие и корова на крыше: 3 июля в Витебске
© Sputnik/ Павел Вур
Один из молокозаводов водрузил фигуру коровы на крышу легковушки

Большая часть парада была посвящена белорусской культуре и истории. Акцент был сделан на юбилейной дате: в этом году исполняется 130 лет со дня рождения Марка Шагала. В доме-музее художника на Покровской улице есть скульптура, созданная Валерием Могучим, которая называется: "Витебская мелодия на французской скрипке". Художник изображен в образе скрипача, но вместо музыкального инструмента у него палитра, а вместо смычка — кисть. Актеры, появившиеся на площади в ходе праздничного шествия, изображали не только художников, но и музыкантов.

Театрализованное шествие и корова на крыше: 3 июля в Витебске
© Sputnik/ Павел Вур
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Завершили праздничное шествие витебские спортсмены, а конечным аккордом стало появление над городом вертолета с государственным флагом под звуки белорусского гимна.

Театрализованное шествие и корова на крыше: 3 июля в Витебске
© Sputnik/ Павел Вур
В праздничном мероприятии вместе со зрителями приняли участие более пятнадцати тысяч человек

После торжественной части на центральной площади города начался праздничный концерт. Детям и любопытствующим горожанам 103-я отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада продемонстрировала работающие образцы своей техники.

Театрализованное шествие и корова на крыше: 3 июля в Витебске
© Sputnik/ Павел Вур
Во время проведения парада были приняты меры безопасности

На площади была организована торговля, где производители предлагали пятнадцатипроцентную скидку на весь ассортимент своей продукции. А в "Аллее воинской славы" отдыхающие слушали оркестр и катались на каруселях.

Около часа дня праздничные мероприятия переместились из центра города в микрорайоны. Но в девять вечера горожан снова пригласили на центральную площадь посмотреть праздничный концерт "За сильную и процветающую Беларусь" и принять участие в республиканской акции "Споем гимн вместе". А в 11 вечера праздник по традиции завершится праздничным салютом.

 
Теги: Брест
 
 
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3 июля в Витебске вместо парада провели театрализованное шествие, а также шествие работников предприятий и организаций. Некоторые из них порадовали витебчан своей...

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