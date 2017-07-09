Как стать ремесленником: пошаговая инструкция для тех, кто решил превратить хобби в заработок

Как стать ремесленником и какие виды деятельности могут считаться ремеслом, объяснили в федерации профсоюзов Беларуси.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

Как оформить ремесленную деятельность

Чтобы оформить ремесленную деятельность, нужно прийти в налоговую инспекцию по месту регистрации с паспортом. После беседы с инспектором необходимо написать заявление, уплатить сбор и оформить книгу учета проверок. Вся процедура займет меньше часа. Чтобы сэкономить время, можно оплатить сбор заранее и приложить копию к заявлению, а еще приобрести книгу учета в пунктах реализации Информационно-издательского центра по налогам и сборам, издательства «Белбланкавыд», отделениях почтовой связи. При постановке на учет ремесленнику присвоят учетный номер плательщика.

Важно знать, что ремесленный сбор оплачивают до начала продажи товара. То есть, планируя приступить к продажам, скажем, с 1 августа, потрудитесь внести сумму до этой даты. Ставка сбора — одна базовая величина (один раз в календарный год), установленная на дату уплаты (сегодня — 23 рубля). Далее сбор надо будет тоже вносить «авансом» не позднее 28 декабря каждого года.

Если захочется отказаться от ремесленничества, то сообщать о своем решении в налоговую не нужно. Платить за ликвидацию деятельности, как это делают предприниматели, тоже не придется.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

Что относится к ремесленной деятельности

— Тем, кто хочет зарегистрировать ремесленную деятельность, нужно внимательно ознакомиться с Указом Президента от 16 мая 2005 года № 225 «О некоторых вопросах осуществления физическими лицами ремесленной деятельности», — рассказала заместитель начальника управления налогообложения физических лиц инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Минску Инна Коваленко. — Конечно, прежде чем оформлять документы, инспектор обязан объяснить потенциальному ремесленнику все нюансы. Но лучше приходить на встречу уже подготовленным, чтобы вести разговор предметно.

В упомянутом выше документе содержится 29 наименований, подпадающих под понятие «ремесло». Однако многие из них указываются с оговорками. Например, подпункты 1.2.2 и 1.2.3 п. 1 указа гласят, что ремесленник может изготавливать из дерева, лозы и прочих древесных материалов кухонную утварь (декоративные ложки, подставки, корзиночки, различные лопатки и ухваты), оборудование для детских площадок, ульи, поилки, кормушки и прочее. Но в то же время из этих материалов ремесленник не может делать мебель, сундуки, бочки и другие бондарные предметы.

Или еще. В соответствии с подпунктом 1.2.4 п. 1 указа кузнечное дело приравнивается к ремесленному лишь в том случае, если вы не будете заниматься ковкой каминных решеток, лестниц, заборов и калиток.

— К нам как-то обратились с вопросом, может ли ремесленник изготавливать шкатулки из фанеры следующим образом: создавать на компьютере макеты, затем вырезать детали на лазерном оборудовании у знакомых, после чего оформлять товар самостоятельно, — приводит пример Инна Викторовна. — Пришлось ответить отказом, поскольку были нарушены принципиальные условия. Во-первых, ремесленник не имеет права привлекать к изготовлению товара третьих лиц, даже членов семьи (работать «толокой» можно лишь в том случае, если родственники тоже оформлены ремесленниками). А во-вторых, фанера не причисляется указом к «прочим древесным материалам».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

Однако ремесленнику можно обучать третьих лиц. Согласно подпункту 1.7 пункта 1 Указа № 225 физлица вправе передавать свой опыт на безвозмездной основе. Для этого необходимо заключить с «учеником» договор об обучении ремесленной деятельности на время образовательного процесса.

Еще один важный момент. Ремесленничество предполагает не только изготовление уникального продукта с нуля, но и выполнение работ. Правда, и здесь необходимо учитывать ряд нюансов. Если вы закупаете партию бокалов через интернет-магазин и хотите их расписать с целью продажи, то такая деятельность выходит за рамки ремесленной. Причина — использование предмета, произведенного третьими лицами и полностью готового к продаже. Совсем другое дело, если вы займетесь гильошированием — отделкой изделий заказчика ажурным кружевом или выжиганием с помощью специального аппарата. Такой вариант вполне приемлем.

Использование подручных средств при производстве товара — отдельный разговор. Ремесленник может применять лишь те инструменты (в том числе электрические), которые позволяют произвести небольшие партии товара и без которых создать ремесленный товар невозможно в принципе. Так, печать поздравительных открыток на типографском оборудовании не имеет ничего общего с ремеслом, а вот пошив одежды на машинке с электроприводом — подходящий вариант.

Что нельзя делать ремесленнику? — Использовать средства и материалы, не прописанные в Указе № 225. В их числе — драгоценные камни, зубы любых животных, бивни или клыки кабана, слона, нарвала, моржа, бегемота. — Изготавливать торты и другие лакомства. Ремесленничество предполагает использование так называемых несъедобных материалов. «Сладкое» домашнее производство относится к деятельности ИП и облагается единым налогом. — Рекламировать свою продукцию в социальных сетях. Продажа разрешена на рынках, выставках. Для устройства товара в магазин или галерею необходимо заключить с продавцом договор на реализацию услуг и предоставить справку об уплате налогового сбора. Требовать иные документы продавец не имеет права. — Торговать в неустановленных местах (например, на обочинах вдоль трасс) без письменного согласования с местными властями. Иначе милиция может оштрафовать за несанкционированную торговлю.