Уже слышали? Betera запускает масштабную рекламную кампанию с блогерами

Источник материала: ProBusiness





Компания Betera, лидер индустрии гемблинга и беттинга Беларуси, анонсирует масштабную и яркую кампанию под названием «Уже слышали?». В центре — креатив, вирусные форматы и активная работа в соцсетях.

К проекту присоединились популярные белорусские блогеры, за которыми в соцсетях следят сотни тысяч подписчиков. Антон Римский, Юра Алексеев, Полтишок, Кирилл Зельмич, Илья Сас, Никита Рябков, Жак Бингана вместе с Варей, главной героиней культовых клипов Betera, стали лицами новых созданных брендом креативов.

На этом Betera останавливаться не собирается. Совместно с блогерами компания готовит серию новых проектов для своей аудитории — прежде всего в социальных сетях. Формат — цепляющий и максимально вовлекающий. Контента будет много, и он точно не останется незамеченным.

Музыкальные ролики компании не раз становились вирусными: их крутят на киноэкранах, в онлайн-кинотеатрах и видеохостингах.

Betera выстроила крупнейшую развлекательную платформу в Беларуси

Betera давно вышла за рамки привычной игровой платформы и превратилась в масштабную экосистему развлечений. Компания сотрудничает с ведущими мировыми провайдерами и ежемесячно добавляет в лобби порядка 250 новых игр. Бренд также активно интегрирует в платформу уникальные для индустрии форматы, такие как геймификация Betera Pass.

Сегодня клиентам доступно более 7 000 развлечений от 100 международных разработчиков — это крупнейший игровой каталог на белорусском рынке. Более 20% контента на эксклюзиве: это значит, что в стране он представлен только на платформе Betera.

Среди провайдеров, чьи игры чаще всего выбирают клиенты Betera, выделяются Pragmatic Play, Amusnet, 3 Oaks Gaming, Playson, Belatra, Greentube (Novomatic), Hacksaw, Nolimit City, Endorphina и Amatic. А самые популярные слоты — Gates of Olympus 1000, Ultimate Hot, Coin Strike: Hold and Win, Mummyland Treasures и Coin Volcano.

Кроме того, представлен на платформе и раздел Live Casino. Здесь развлечения доступны в реальном времени, а игроки могут общаться с дилерами и друг с другом прямо во время сеанса.