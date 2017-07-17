Белоруски заняли третье место в эстафете на ЧЕ по современному пятиборью в Минске

Белоруски Екатерина Орел и Татьяна Халдоба заняли третье место на чемпионате Европы по современному пятиборью, который стартовал в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.



Татьяна Халдоба и Екатерина Орел. Фото: БЕЛТА

В первый день континентального форума состоялись эстафеты у женщин. После трех видов программы (плавание, фехтование и верховая езда) белоруски набрали 806 очков, уступая лидерам из России Алисе Фахрутдиновой и Анне Буряк 23 очка. Россиянки первыми ушли на дистанцию комбинированного вида (бег и стрельба), но не смогли сохранить лидерство, уступив команде Германии, за которую выступала олимпийская чемпионка 2012 года Лена Шонеборн и Анника Шлеу. Победительницы заработали 1389 очков, россиянки — 1387 баллов.

Белорускам пришлось выдержать жесткую конкуренцию со стороны соперниц из Венгрии — именитой Тамары Алексеев и Шаролты Шимон. Хозяйки турнира пересекли финишную ленту третьими и заработали по итогам дня 1339 очков.

Во второй день чемпионата Европы по современному пятиборью, 19 июля, состоятся эстафеты у мужчин. Беларусь представят Николай Гаяновский и Александр Повпе.

На чемпионате Европы будут разыграны медали в индивидуальных выступлениях у женщин (22 июля) и мужчин (23 июля). Завершится континентальный форум современного пятиборья на спортобъектах Минска и РЦОП «Ратомка» 24 июля смешанной эстафетой.