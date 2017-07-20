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Общественное обсуждение "перекройки и сноса на Розочке" признано не состоявшимся
В июне жители «Розочки» (так называют в народе район в границах ул. Р. Люксембург — пр. Жукова — ул. Харьковская) узнали, что им предлагают обсудить потенциальную перекройку района и снос практически всех малоэтажных домов под строительство высотных. В короткий срок инициативная группа собрала
— Вечером 20 июля нам в администрации Московского района нам рассказали, что обсуждение признанно не состоявшимся на основании письма из Минстройархитектуры. В письме ссылались на то, что неправильно сформирована комиссия, — говорит общественный активист и защитник «Розочки» Дмитрий Ковалгин. — Документ не показали, как ориентир для повторного обсуждения назвали август. Пообещали, что 21 июля официальное сообщение появится на сайте районной администрации.
На момент публикации этого материала сообщения на сайте не было.
Напомним, жители не только написали жалобу и собрали подписи: они лично хотели проконтролировать, что их предложения учтут. И даже
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Об этом сообщили инициативной группе.
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