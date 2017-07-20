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Siemens останавливает поставки российским компаниям из-за турбин в Крыму

21.07.2017 17:12 — Разное | Ежедневник  
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Siemens останавливает поставки российским компаниям из-за турбин в Крыму

фото: bbc.com

Немецкий концерн Siemens объявил, что в связи с незаконной доставкой его турбин в оккупированный Крым приостановит поставки энергооборудования российским компаниям.

Об этом говорится в заявлении концерна, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Немецкий концерн заявил, что получил достоверную информацию о том, что все турбины в оккупированный Крым были доставлены незаконно.

Siemens откажется от доли в компании "Интеравтоматика" — это российская компания, в которой концерн владеет 45% акций. Именно эта компания была нанята для установки турбин в Крыму.

По данным Finanzen, Siemens приостановит поставки энергооборудования российским государственным компаниям и выработает новые меры контроля.

Напомним, Россия поставила на оккупированный полуостров четыре турбины Siemens, которые предназначались для проекта на Тамани. Турбины Россия планирует использовать для новых крымских ТЭС.

Впоследствии Siemens заявил о намерениях судиться, требуя от россиян вывоза турбин из Крыма
 
 
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Немецкий концерн Siemens объявил, что в связи с незаконной доставкой его турбин в оккупированный Крым приостановит поставки энергооборудования российским компаниям.

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