40-летие седьмой серии BMW отметит выпуском специальной версии седана

Компания BMW на грядущем в сентябре автошоу во Франкфурте покажет новую версию седана седьмой серии с обозначением Edition 40 Jahre. Ее выход приурочен к круглой дате — 40 лет назад баварцы представили первое поколение своей «семерки», которое пришло на смену модели BMW 2500.





Седаны юбилейной серии разойдутся по белу свету ограниченным тиражом в 200 единиц. Они будут доступны в стандартном и длиннобазном исполнениях, с любым из шести-, восьми или 12-цилиндровых двигателей на выбор, задним или полным приводом.





Седаны Edition 40 Jahre получат один из двух вариантов окраски кузова (это «металлик» Frozen Silver либо Petrol Mica), аэродинамический M-пакет, включающий переработанные бамперы и зачерненные «ноздри» радиаторной решетки, а также 20-дюймовые колесные диски оригинального дизайна (из гаммы аксессуаров BMW Individual).





Из прочих примет особой серии — логотипы 7 40 Jahre на центральных кузовных стойках, порогах и в салоне, который получил двухцветную отделку кожей, обшитый белой замшей потолок и декоративные вставки из древесины эвкалипта.

Европейские продажи седанов серии Edition 40 Jahre начнутся в октябре, стоимость пока баварцы не озвучили.