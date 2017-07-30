В Гомеле пьяный мужчина сбил грузовиком жену и сына, ребенок погиб

Управлением СК по Гомельской области возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах , сообщила собеседница.

Следствием предварительно установлено, что около 14-ти часов дня 30 июля 29-летний житель Гомеля, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения по месту своего жительства, поссорился со своей 35-летней супругой и матерью, которая проживает там же, рассказала Гончарова.

"В ходе конфликта он угрожал разрушить дом, после чего вышел на территорию двора. Там был припаркован его рабочий грузовой автомобиль-рефрижератор Iveco. Подозреваемый сел за руль и задним ходом начал таранить ворота", — сказала Гончарова.

В этот момент во дворе находились члены семьи, в том числе и малолетние сын и дочь, причем мужчина знал о том, что дети находятся поблизости.

"Он сделал несколько попыток сбить ворота, в результате сбил их и продолжил движение. 4-летний ребенок был смертельно травмирован автомобилем и элементами металлоконструкций от ворот, а супруга, находившаяся неподалеку, получила телесные повреждения", — рассказала Гончарова.

В настоящее время расследование продолжается, действия подозреваемого квалифицированы как "покушение на убийство" и "убийство заведомо малолетнего", сообщила представитель СК.

"Сейчас документируются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертных исследований", — сказала Гончарова.

Комментарий официального представителя Следственного комитета Беларуси Юлии Гончаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.