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Обладатель "Золотого мяча" - 1995 пойдет в президенты

31.07.2017 23:40 — Разное | Tut.by  
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Бывший футболист «Милана», обладатель «Золотого мяча» 1995 года Джордж Веа баллотируется в президенты Либерии. Об этом сообщает Bloomberg.


Джордж Веа. Фото: Reuters

50-летний спортсмен стал одним из 20 кандидатов, которые поборются за пост главы государства. Веа баллотируется от Коалиции за демократические перемены. Среди его оппонентов — сенатор Принс Джонсон и действующий вице-президент Джозеф Боакаи.

Президентские и парламентские выборы состоятся в Либерии 10 октября 2017-го.

В 2005 году Веа уже участвовал в президентских выборах и занял первое место по итогам первого тура, однако во втором проиграл женщине-экономисту Эллен Джонсон-Серлиф — первой в истории Африки женщине-президенту.

Джордж Веа выступал за «Милан» с 1995 по 1999 год. Кроме того, футболист играл за французские «Монако», ПСЖ и «Марсель», а также за английские «Челси» и «Манчестер Сити». На его счету 60 матчей за сборную Либерии, в которых он забил 22 мяча.

Джордж Веа — один из двух обладателей Золотого мяча (наряду с североирландцем Джорджем Бестом), никогда не игравших на чемпионате мира, и единственный обладатель трофея, сборная которого никогда не играла на чемпионате мира.

«Золотой мяч» — награда, ежегодно вручаемая лучшему футболисту мира.

 
 
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Бывший футболист "Милана", обладатель "Золотого мяча" 1995 года Джордж Веа баллотируется в президенты Либерии.

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