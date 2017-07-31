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Обладатель "Золотого мяча" - 1995 пойдет в президенты
Бывший футболист «Милана», обладатель «Золотого мяча» 1995 года Джордж Веа баллотируется в президенты Либерии. Об этом сообщает
50-летний спортсмен стал одним из 20 кандидатов, которые поборются за пост главы государства. Веа баллотируется от Коалиции за демократические перемены. Среди его оппонентов — сенатор Принс Джонсон и действующий вице-президент Джозеф Боакаи.
Президентские и парламентские выборы состоятся в Либерии 10 октября 2017-го.
В 2005 году Веа уже участвовал в президентских выборах и занял первое место по итогам первого тура, однако во втором проиграл женщине-экономисту Эллен Джонсон-Серлиф — первой в истории Африки женщине-президенту.
Джордж Веа выступал за «Милан» с 1995 по 1999 год. Кроме того, футболист играл за французские «Монако», ПСЖ и «Марсель», а также за английские «Челси» и «Манчестер Сити». На его счету 60 матчей за сборную Либерии, в которых он забил 22 мяча.
Джордж Веа — один из двух обладателей Золотого мяча (наряду с североирландцем Джорджем Бестом), никогда не игравших на чемпионате мира, и единственный обладатель трофея, сборная которого никогда не играла на чемпионате мира.
«Золотой мяч» — награда, ежегодно вручаемая лучшему футболисту мира.
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Бывший футболист "Милана", обладатель "Золотого мяча" 1995 года Джордж Веа баллотируется в президенты Либерии.
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