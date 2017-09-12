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Юнкер предложил ввести евро на всей территории ЕС

13.09.2017 15:31 — Разное | Tut.by  
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Выступая в Европарламенте с ежегодным посланием о ситуации в Евросоюзе, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о необходимости преобразований административных структур ЕС, сообщает Deutsche Welle. 


Жан-Клод Юнкер. Фото: Reuters

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что считает целесообразным переход на евро всех без исключения стран ЕС.

Юнкер предложил выделить в бюджете ЕС отдельную статью расходов для расширения еврозоны. Эти средства, согласно его концепции, должны укрепить экономику нестабильных государств ЕС и облегчить им переход на единую европейскую валюту. В настоящее время в зону евро входят 19 из 28 стран Евросоюза.

К еврозоне, по его мнению, должны присоединиться и восточноевропейские члены Евросоюза, среди которых — страны с нестабильной экономикой, такие как Болгария и Румыния, а также критично относящиеся к политике европейского единства Польша и Венгрия.

 
 
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Председатель Еврокомиссии заявил, что считает целесообразным переход на евро всех без исключения стран ЕС.

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