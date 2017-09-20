Российский певец Гарик Сукачев засвидетельствовал свой визит во Владивосток в соцсетях: артист поделился совместным снимком с лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым в своем Instagram.

В столице Приморья Сукачев находился минимум два дня, о чем говорят подписи к фото. В городе он не был давно — в 2013 году запланированный концерт сорвался из-за самочувствия певца.

Кто эти люди 05.09.2017 Публикация от Гарик Сукачев (@igorsukachev) Сен 6 2017 в 6:55 PDT

Похожим снимком поделился и Шнуров:

С Лагутенко. Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) Сен 6 2017 в 6:40 PDT

Видимо, не многие его подписчики узнали Гарика Сукачева — в комментариях люди спрашивают, с кем он. На что Шнуров пошутил: «С Лагутенко».

Ранее AFISHA.TUT.BY сообщала , рок-музыкант Гарик Сукачев и группа «Бригада С» приедут в Минск этой осенью. Концерт состоится на сцене Prime Hall 14 октября . Впервые за 20 лет в Минске Сукачев выступит в двух ипостасях — в образе хулигана с песнями «Бригада С» совместно с Сергеем Галаниным, а также в образе романтика с главными хитами «неприкасаемых» с виртуозом гитары Сергеем Вороновым.

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