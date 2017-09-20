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Шнуров сфотографировался с Сукачевым. Фанаты спрашивают "кто это?"
Российский
В столице Приморья Сукачев находился минимум два дня, о чем говорят подписи к фото. В городе он не был давно — в 2013 году запланированный концерт сорвался из-за самочувствия певца.
Похожим снимком поделился и Шнуров:
Видимо, не многие его подписчики узнали Гарика Сукачева — в комментариях люди спрашивают, с кем он. На что Шнуров пошутил: «С Лагутенко».
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