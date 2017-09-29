В рамках Международного форума театрального искусства "ТеАрт" на сцене Центрального дома офицеров в Минске прошел спектакль Лиепайского театра (Латвия) по пьесе Н. В. Гоголя "Женитьба" в постановке российского режиссера-хореографа Сергея Землянского.

Прекрасный зрительский отклик и необычная трактовка классического произведения послужили поводом встретиться с Сергеем Землянским в студии радио Sputnik Беларусь, побеседовать о спектакле и дальнейших планах талантливого режиссера.

"Спектакль открыл международную программу фестиваля, это мой второй спектакль, поставленный в Лиепайском театре, с которым у нас сложились хорошие творческие взаимоотношения. Труппа театра — потрясающая, я был удивлен их работоспособностью и подготовкой в плане движения и пластики, не всегда характерной для драматических актеров. Минские зрители приняли спектакль очень душевно, аплодировали стоя и "бесновались" в хорошем смысле", — отметил режиссер.

Сергей Землянский известен работами в московских театрах, сотрудничает с Никитой Михалковым и Олегом Меньшиковым.

Беседу с режиссером-хореографом Сергеем Землянским слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.