Жены послов и дипломатов провели в Минске фестиваль в честь Дня защиты детей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске прошел первый благотворительный фестиваль-ярмарка от международного женского клуба жен послов и дипломатов. Они поздравили детей с праздником в национальных традициях, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Праздничный плов на фестивале готовят по национальным рецептам. Здесь страны соревнуются в кулинарном мастерстве. Например, представитель Казахстана на несколько часов сменил свой пиджак на кухонный фартук.

«Дипломатическая работа имеет кулинарный аспект, и очень важный. Все страны, все посольства, которые готовят, показывают свою культуру. Потому что национальная кухня – это элемент культуры. Если люди будут лучше знать и любить нашу кухню, они будут лучше относиться к стране и народу в целом», – рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь Ерлан Байжанов.

Праздник семейный, а потому накрывать национальный стол послу помогает младший сын. Он ответственный за шашлыки.

«В Беларуси больше всего маринуют с помощью греческого йогурта. У нас, в Казахстане, с помощью лука и помидоров. Мы приготовили пример шашлычка, он хорошо прожарился», – пояснил студент 1 курса Белорусского государственного университета Ельдар Байжанов.