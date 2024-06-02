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Жены послов и дипломатов провели в Минске фестиваль в честь Дня защиты детей
02.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске прошел первый благотворительный фестиваль-ярмарка от международного женского клуба жен послов и дипломатов. Они поздравили детей с праздником в национальных традициях, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.
Праздничный плов на фестивале готовят по национальным рецептам. Здесь страны соревнуются в кулинарном мастерстве. Например, представитель Казахстана на несколько часов сменил свой пиджак на кухонный фартук.
Праздник семейный, а потому накрывать национальный стол послу помогает младший сын. Он ответственный за шашлыки.
«В Беларуси больше всего маринуют с помощью греческого йогурта. У нас, в Казахстане, с помощью лука и помидоров. Мы приготовили пример шашлычка, он хорошо прожарился», – пояснил студент 1 курса Белорусского государственного университета Ельдар Байжанов.
«Здесь царит шикарная атмосфера. Все классно. Желаю, чтобы каждый ребенок ощутил любовь, радость, заботу от родителей и близких», – отметила минчанка Марина Сазонова.
«День защиты детей всегда отмечаем походом с детьми в парк, на аттракционы, в цирк. Все для деток!» – добавила многодетная мама Виктория Гасанова.
Акцент организаторы сделали на детские коллективы. На сцене поют и танцуют школьники.
«Тут очень много людей разных национальностей. Интересно наблюдать, как дети выступают на сцене», – поделилась жительница Минска Дарья Танилик.
«Здесь проявляется уважение к разным странам, разной культуре. Показываются блюда, национальные костюмы, орнаменты на одежде, узоры», – поддержала школьница Маргарита Туняк.
В оформлении площадок и в аксессуарах гостей присутствует полевой белорусский цветок. Он же символ детства.
Минский
Сделать доброе дело в праздник могли все желающие. Для этого открыли арку с письмами от детей с особенностями и детей из неполных семей.
«Дочка выбрала красивый зеленый конвертик. Оказалось, что это послание от мальчика Леши, который очень любит что-то делать, программировать, конструировать. Поэтому попросил конструктор или головоломку. До 7 числа Леше передадим», – поделилась гостья праздника Светлана Ворапаева.
В Беларуси материнству и детству уделяют особое внимание. Один из первых в СНГ закон по правам ребенка приняли именно в Минске.
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К празднику гуманитарную помощь получили школы-интернаты, после подарки продолжатся.
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