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Жены послов и дипломатов провели в Минске фестиваль в честь Дня защиты детей

02.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жены послов и дипломатов провели в Минске фестиваль в честь Дня защиты детей
 Фото: МТРК «Мир»

В Минске прошел первый благотворительный фестиваль-ярмарка от международного женского клуба жен послов и дипломатов. Они поздравили детей с праздником в национальных традициях, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Праздничный плов на фестивале готовят по национальным рецептам. Здесь страны соревнуются в кулинарном мастерстве. Например, представитель Казахстана на несколько часов сменил свой пиджак на кухонный фартук.

«Дипломатическая работа имеет кулинарный аспект, и очень важный. Все страны, все посольства, которые готовят, показывают свою культуру. Потому что национальная кухня – это элемент культуры. Если люди будут лучше знать и любить нашу кухню, они будут лучше относиться к стране и народу в целом», – рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь Ерлан Байжанов.

Праздник семейный, а потому накрывать национальный стол послу помогает младший сын. Он ответственный за шашлыки.

«В Беларуси больше всего маринуют с помощью греческого йогурта. У нас, в Казахстане, с помощью лука и помидоров. Мы приготовили пример шашлычка, он хорошо прожарился», – пояснил студент 1 курса Белорусского государственного университета Ельдар Байжанов.

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Фестиваль-ярмарку развернули в центре белорусской столицы. К постоянным аттракционам в Парке Горького добавились развлекательные игры и спортивные матчи.

«Здесь царит шикарная атмосфера. Все классно. Желаю, чтобы каждый ребенок ощутил любовь, радость, заботу от родителей и близких», – отметила минчанка Марина Сазонова.

«День защиты детей всегда отмечаем походом с детьми в парк, на аттракционы, в цирк. Все для деток!» – добавила многодетная мама Виктория Гасанова.

Акцент организаторы сделали на детские коллективы. На сцене поют и танцуют школьники.

«Тут очень много людей разных национальностей. Интересно наблюдать, как дети выступают на сцене», – поделилась жительница Минска Дарья Танилик.

«Здесь проявляется уважение к разным странам, разной культуре. Показываются блюда, национальные костюмы, орнаменты на одежде, узоры», – поддержала школьница Маргарита Туняк.

В оформлении площадок и в аксессуарах гостей присутствует полевой белорусский цветок. Он же символ детства.

«Пришла на этот праздник с ромашкой. Ромашка – символ любви, семьи и верности. А любовь, семья, верность – это счастливые дети. Я надеюсь, что здесь появятся мои сыновья с семьями. Обещали меня поддержать», – рассказала супруга министра иностранных дел Беларуси Людмила Алейник.

Минский международный клуб жен послов, дипломатов и иностранных представителей вместе с Министерством иностранных дел уже традиционно помогают нуждающимся детям. К празднику гуманитарную помощь получили школы-интернаты. После ярмарки подарки продолжатся.

«Все средства, которые поступят, мы будем распределять в дальнейшем. Надеюсь, в короткие сроки, потому что у нас есть список обращений, который мы будем выполнять», – уточнила президент Минского международного женского клуба жен послов, дипломатов и иностранных представителей Софья Байжона.

Сделать доброе дело в праздник могли все желающие. Для этого открыли арку с письмами от детей с особенностями и детей из неполных семей.

«Дочка выбрала красивый зеленый конвертик. Оказалось, что это послание от мальчика Леши, который очень любит что-то делать, программировать, конструировать. Поэтому попросил конструктор или головоломку. До 7 числа Леше передадим», – поделилась гостья праздника Светлана Ворапаева.

В Беларуси материнству и детству уделяют особое внимание. Один из первых в СНГ закон по правам ребенка приняли именно в Минске.



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Теги: Минск
 
 
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К празднику гуманитарную помощь получили школы-интернаты, после подарки продолжатся.
 
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