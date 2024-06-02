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Ошибки бизнеса в PR, возможности нейросетей и «автоматический коллектор»: новости бизнеса за 27 мая — 2 июня 2024 года
02.06.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Как создать Customer Journey Map, начать бизнес на субсидию от государства и найти няню за пару часов. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Полезное для бизнеса
«Сфера PR полностью основана на коммуникациях, а допустить ошибки в общении с людьми очень легко», — считает основатель PR-агентства GarderPR Светлана Гардер. Эксперт специализируется на работе с «твердыми» нишами (недвижимость, инвестиции, IT и сфера услуг HoReCa) и согласилась поделиться с «Про бизнес»
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Создание Customer Journey Map (CJM, «карта путешествия клиента») помогает вычислить и понять путь клиента при получении услуги и найти способы сделать этот путь комфортнее и результативнее. Бенефиты от этой затеи очевидны далеко не сразу, а временные затраты могут оказаться внушительными. Как выглядит процесс создания CJM? Каких результатов можно добиться? К каким сложностям готовиться? Об этом
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Ошибки бизнеса в PR, возможности нейросетей и «автоматический коллектор»: новости бизнеса за 27 мая — 2 июня 2024 года
Как создать Customer Journey Map, начать бизнес на субсидию от государства и найти няню за пару часов. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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