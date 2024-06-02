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Ошибки бизнеса в PR, возможности нейросетей и «автоматический коллектор»: новости бизнеса за 27 мая — 2 июня 2024 года

02.06.2024 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Как создать Customer Journey Map, начать бизнес на субсидию от государства и найти няню за пару часов. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Полезное для бизнеса

«Сфера PR полностью основана на коммуникациях, а допустить ошибки в общении с людьми очень легко», — считает основатель PR-агентства GarderPR Светлана Гардер. Эксперт специализируется на работе с «твердыми» нишами (недвижимость, инвестиции, IT и сфера услуг HoReCa) и согласилась поделиться с «Про бизнес» списком грубых ошибок компаний в работе над собственным пиаром.

Внедрение искусственного интеллекта в работу компаний становится все более обыденной практикой, но это имеет смысл только в том случае, когда специалисты понимают и могут оценить эффективность инструментов ИИ. Сергей Шима, AI-евангелист и популяризатор нейросетей, рассказал, как собрать команду AI-экспертов за 30 минут и как эффективно использовать Chat GPT. А Максим Драница, CEO компании 8digital.pro, объяснил, чем уже сейчас ИИ может помочь любой компании.

Создание Customer Journey Map (CJM, «карта путешествия клиента») помогает вычислить и понять путь клиента при получении услуги и найти способы сделать этот путь комфортнее и результативнее. Бенефиты от этой затеи очевидны далеко не сразу, а временные затраты могут оказаться внушительными. Как выглядит процесс создания CJM? Каких результатов можно добиться? К каким сложностям готовиться? Об этом поговорили с начальником отдела развития качества МТС Еленой Постоленко.

Подготовили для вас подборку интересных мировых бизнес-новостей за май 2024 года.

Истории бизнеса

Анна Шкирятова и Валерий Ханевский — авторы программы jurbot360, которая уже сейчас частично выполняет работу юриста: подготавливает документы по взысканию долгов для юридических лиц. «При бизнес» пообщался с создателями программы и узнал об особенностях работы над подобным стартапом в Беларуси.

Андрей Шкавенцов пробовал свои силы и в промышленном альпинизме, и в организации агентства романтических приключений. Но больше всего ему нравилось учить детей и подростков скалолазанию. Постепенно к этому добавилась организация активного детского отдыха. Сейчас Андрей вместе с женой Ксенией развивают 3 проекта — «Академию скалолазания», организацию активного детского отдыха «MY CAMP» и семейные и детские походы «ON THE WAY». За 6 лет работы в этих проектах уже приняли участие более 1000 детей. Спросили у супругов про нюансы и сложности всех направлений.

Елена Реутская могла бы и дальше работать в найме, заниматься налогами или бухгалтерией. Но несколько лет назад открытие собственного бизнеса стало буквально вопросом выживания — для нее и для детей. Елена прошла через депрессию, бессонные ночи, пособие по безработице и общественные работы по сдаче макулатуры. Узнали, как ей удалось показать себе и окружающим, чего она реально стоит.

Поиск няни всегда был трудной задачей. Елена Фиалко, став мамой, тоже столкнулась с этой проблемой. Личный запрос вдохновил ее на идею создания сервиса, благодаря которому не придется долгое время искать няню или беспокоиться о безопасности ребенка, а няням, в свою очередь, станет намного легче искать работу. BabySafe — это приложение (продукт находится в разработке), где родители могут выбрать няню по заданным параметрам, в нужное время и в нужном месте. Для того, чтобы найти няню, достаточно будет пары кликов: выбрать дату, время, цену, и затем с помощью отзывов, рейтинга и анкеты родители смогут определиться с выбором. А можно разместить и быстрый запрос, чтобы найти ситтера в считанные часы, если помощь нужна срочно. «Про бизнес» поговорил с фаундером стартапа о том, как она планирует развивать проект.

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Теги: Новости
 
 
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Как создать Customer Journey Map, начать бизнес на субсидию от государства и найти няню за пару часов. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
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