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Шесть городов заинтересованы в проведении зимних Олимпийских игр 2026 года
Международный олимпийский комитет назвал города, которые могут стать кандидатами на проведение зимних Олимпийских игр в 2026 году,
В числе вероятных кандидатов — казахстанский Алматы, японский Саппоро и турецкий Эрзурум. Еще три города — австрийский Инсбрук, швейцарский Сьон и канадский Калгари — пока рассматривают возможность участия в гонке за право проведения Олимпиады.
Претенденты будут утверждены на заседании МОК в 2019 году.
Ближайшие зимние Олимпийские игры пройдут в 2018 году в южнокорейском Пхенчхане и в 2022 году в китайской столице Пекине.
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Международный олимпийский комитет назвал города, которые могут стать кандидатами на проведение зимних Олимпийских игр в 2026 году.
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