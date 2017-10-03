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Шесть городов заинтересованы в проведении зимних Олимпийских игр 2026 года

03.10.2017 23:02 — Разное | Tut.by  
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Международный олимпийский комитет назвал города, которые могут стать кандидатами на проведение зимних Олимпийских игр в 2026 году, сообщает НОК Беларуси со ссылкой на Inside the Games.

В числе вероятных кандидатов — казахстанский Алматы, японский Саппоро и турецкий Эрзурум. Еще три города — австрийский Инсбрук, швейцарский Сьон и канадский Калгари — пока рассматривают возможность участия в гонке за право проведения Олимпиады.

Претенденты будут утверждены на заседании МОК в 2019 году.

Ближайшие зимние Олимпийские игры пройдут в 2018 году в южнокорейском Пхенчхане и в 2022 году в китайской столице Пекине.

 
 
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Международный олимпийский комитет назвал города, которые могут стать кандидатами на проведение зимних Олимпийских игр в 2026 году.

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