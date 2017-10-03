Шесть городов заинтересованы в проведении зимних Олимпийских игр 2026 года

Международный олимпийский комитет назвал города, которые могут стать кандидатами на проведение зимних Олимпийских игр в 2026 году, сообщает НОК Беларуси со ссылкой на Inside the Games .

В числе вероятных кандидатов — казахстанский Алматы, японский Саппоро и турецкий Эрзурум. Еще три города — австрийский Инсбрук, швейцарский Сьон и канадский Калгари — пока рассматривают возможность участия в гонке за право проведения Олимпиады.

Претенденты будут утверждены на заседании МОК в 2019 году.

Ближайшие зимние Олимпийские игры пройдут в 2018 году в южнокорейском Пхенчхане и в 2022 году в китайской столице Пекине.