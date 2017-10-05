За что в Беларуси любят Михаила Гуцериева?

Российский бизнесмен Михаил Гуцериев в последние несколько месяцев стал частым гостем в Беларуси: строительство на рудниках компании "Славкалий", его главного белорусского проекта, вступило в активную фазу.



© Sputnik/ Игорь Зарембо Гуцериев отказался от планов покупки АЗС в Беларуси

Как следует из сообщений пресс-службы "Славкалия", Гуцериев регулярно принимает участие в заседаниях штаба по строительству калийного комбината в Любанском районе Минской области. А заседания проходят часто, поскольку как раз сейчас начался самый главный этап строительства: идет заморозка уже пробуренных скважин.

Sputnik анализирует, чем занимаются в Беларуси Михаил Гуцериев и члены его семьи, что его связывает с белорусским бизнесом и почему российскому бизнесмену удалось выстроить такие доверительные отношения с белорусским руководством.

Президент неукоснительно доверяет

Ответ на последний вопрос был на днях озвучен Натальей Эйсмонт — пресс-секретарем президента Беларуси Александра Лукашенко. Отвечая на запрос Forbes , Эйсмонт пояснила, что "хорошее отношение белорусского президента Гуцериев заслужил своей надежностью".

"Это человек, которому президент Беларуси неукоснительно доверяет. Приведу лишь один пример, когда Гуцериеву была поставлена задача модернизировать Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Задача была выполнена, как, впрочем, и все, что обещает Михаил Сафарбекович", — сказала Эйсмонт.



© Sputnik / Виктор Толочко Президент Беларуси Александр Лукашенко и Михаил Гуцериев

Отношения Гуцериева с белорусским бизнесом и белорусским руководством завязались с 2000 года, когда он был назначен главой нефтяной компании "Славнефть", в которой почти 78% принадлежало российской стороне и порядка 11% — белорусской. Компания добывала ее в России, а перерабатывала, в том числе, и на Мозырском НПЗ, где "Славнефть" имела долю в 42,5%.

Понятно, что компания, как собственник, была заинтересована в модернизации завода и вкладывала в него значительные деньги, практически не получая дивидендов, а направляя их на развитие предприятия. До момента отставки Гуцериева с поста главы "Славнефти" в модернизацию МНПЗ было вложено более 100 миллионов долларов, глубина переработки нефти увеличилась более чем до 70%. В 2004 году, уже без Гуцериева, был введен в эксплуатацию комплекс каталитического крекинга — самый масштабный объект тех лет на заводе.

В интервью Forbes Гуцериев признался, что инвестиции в Беларусь стали "основой наших с Александром Григорьевичем хороших отношений", и отметил, что начинал он в Беларуси с небольших проектов — автозаправок, нефтебаз и других объектов нефтяного и топливного сервиса.

В 2002 году Лукашенко возражал против отставки Гуцериева с поста главы "Славнефти", однако после того, как эта отставка все-таки случилась, отношение белорусского руководства не изменилось. "Он никогда не меряет человека по должности. Даже если вы потеряли должность, но вели себя честно и порядочно, ничего не изменится, вы будете с ним в добрых отношениях", — рассказал Гуцериев.

Помимо Мозырского НПЗ, из нефтяных проектов Гуцериева в Беларуси стоит вспомнить и строительство нефтеналивного терминала в Брянской области стоимостью в 90 миллионов долларов. Часть этого актива была продана ПО "Белоруснефть" и стала собственностью совместного предприятия белорусского объединения и "Славнефти" по поставке сырья на Мозырский НПЗ.



© Sputnik/ Андрей Александров Мозырский нефтеперерабатывающий завод

Беларусь же с ее лояльным отношением к российскому бизнесмену стала для Гуцериева "последним плацдармом": как он неоднократно рассказывал, именно с белорусской территории ставший в России опальным бизнесмен улетал в Лондон. Так он спасался от обвинения в неуплате налогов и незаконном предпринимательстве в 2007 году.

Для сравнения, еще один любимец главы государства, хотя и отечественного разлива, — бизнесмен Юрий Чиж, в каком-то роде соратник Гуцериева по нефтяному бизнесу, — от обвинения в неуплате налогов не ушел. Его автомобиль, ехавший со скоростью 200 км/ч к литовской границе, был остановлен, Чиж задержан и водворен в СИЗО.

Говоря о нефтяных интересах Гуцериева в Беларуси, также стоит добавить, что бизнесмен отказался от своих планов по покупке сети АЗС в республике. В то же время он обсуждает с Белоруснефтью перспективы нефтяного сервиса на объектах компании "Русснефть", которой сейчас владеет.

Второе пришествие в Беларусь — теперь за калием

Как отмечает Forbes, в 2010 году российские власти полностью сняли с Гуцериева все обвинения, однако у бизнесмена не было желания возвращаться работать в Россию. К этому времени он уже начал переговоры с белорусскими властями о создании калийной компании.

Минску было что предложить российскому бизнесмену: о наличии на территории Минской области Нежинского месторождения калийных солей было давно известно. Однако главный, но не единственный (учитывая присутствие российского "Уралкалия", владевшего 50% ЗАО "Белорусская калийная компания") игрок на калийном рынке страны ОАО "Беларуськалий" едва ли осилил бы этот проект. Причина была даже не в удаленном расположении месторождения от Солигорска: тогда и Беларуськалий, и БКК находились под жестким давлением со стороны "Уралкалия" и стремительно теряли свои доли в совместных продажах. Поэтому возможный приход другого российского игрока белорусскими властями был воспринят с энтузиазмом.



© Sputnik / Виктор Толочко Российский бизнесмен Михаил Гуцериев

В октябре 2011 года Беларусь подписала инвестиционный договор с британской компанией GCM Global energy plc, принадлежащей Гуцериеву. "Славкалий" — ее 100% дочка.

Новый Нежинский ГОК будет разрабатывать восточный участок Старобинского калийного месторождения, разведанные запасы которого составляют 3 миллиарда тонн калийной руды, будущая мощность предприятия — до 2 миллионов тонн, однако сейчас Гуцериев не исключает удвоения этих объемов в будущем. Стоимость проекта оценивается в 2 миллиарда долларов, частично финансирование ведется за счет средств китайского кредита.

Согласно условиям инвестдоговора, "Славкалий" будет продавать свою продукцию через БКК, а также возьмет на себя обязательства по строительству в Любани жилья и социальных объектов.

Эти условия, которые Гуцериев по состоянию на осень 2017 года выполняет безукоризненно, позволили белорусским властям в 2011 году вступить в открытую конфронтацию с "Уралкалием". Причиной этого была не только сбытовая политика российского предприятия и махинации с продажами белорусской продукции через БКК, но и давление на официальный Минск: пришедший к руководству "Уралкалием" Сулейман Керимов хотел купить "Беларуськалий". В октябре 2011-го возмущенный Лукашенко рассказывал на пресс-конференции, что некие российские инвесторы предлагали ему продать компанию за 15 миллиардов долларов, при этом 10 миллиардов долларов были бы перечислены в бюджет, остальные средства — "мне, куда я скажу". При этом, по словам Лукашенко, рыночная стоимость "Беларуськалия" составляла тогда вдвое дороже — 30 миллиардов долларов.



© Sputnik/ Егор Еремов Работа предприятия "Беларуськалий"

Противостояние накалялось, и в июле 2013 года "Уралкалий" принял решение о выходе из калийного картеля. Мировой рынок обвалился: цены упали втрое, под вопросом оказалась судьба многих greenfield-проектов, в том числе и проекта "Славкалия".

Как отмечает Forbes, после передела калийного рынка Керимов начал искать покупателя на "Уралкалий". "Лукашенко давал понять, что его устроил бы в этом качестве Михаил Гуцериев. Гуцериев, по словам источника Forbes, обратился за кредитом в Сбербанк, но его якобы отговорил от сделки Герман Греф, пообещав предоставить финансирование "Славкалию", — отмечает издание.

В результате контрольный пакет "Уралкалия" у Керимова выкупили миллиардеры Михаил Прохоров и бизнесмен с белорусскими корнями Дмитрий Мазепин, позже долю Прохорова купил близкий к Мазепину бизнесмен Дмитрий Лобяк, однокашник Мазепина по Минскому суворовскому училищу.

Альянс "Беларуськалия" и "Уралкалия" до сих пор не восстановлен, хотя, как неоднократно рассказывал Лукашенко, Мазепин продолжает искать варианты для сотрудничества.

В то же время в БКК, с учетом финансовых результатов "Беларуськалия" и строящегося Нежинского ГОК, считают, что Беларусь прекрасно справится с трейдингом и сама.

Искусственный интеллект и недвижимость

Но в Беларуси Гуцериев известен не только как игрок на нефтяном и калийном рынках. В последнее время он заявил о себе и как об инвесторе в еще одной ключевой для белорусской экономики сфере — цифровых технологиях.

Так, основанный семьей Гуцериевых инвестиционный фонд Larnabel Enterprises, и инвестиционная компания VP Capital, владельцем и основателем которой является белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня, объявили о начале реализации совместных проектов в ряде стран Европы.



© Фото: пресс-служба президента Белорусский и российский инвесторы Виктор Прокопеня и Михаил Гуцериев познакомили президента Беларуси Александра Лукашенко с офисами ООО "Бануба Девелопмент" и ООО "И-Экс-Пи Кэпитал"

Планируемый объем инвестиций составит более 100 миллионов долларов. Целью совместных инвестиций станут перспективные инновационные проекты, связанные с созданием и продвижением IT-продуктов на базе искусственного интеллекта.

VP Capital — инвестиционная компания в сфере высоких технологий. Основатель компании Прокопеня ранее уже реализовывал ряд IT-проектов. Он известен инвестициями в лидера в сфере разработки мобильных приложений Viaden Media, занимался капиталовложениями в компанию в сфере маркет-мейкинга exp (capital).

Недавно также сообщалось о намерениях Прокопени купить белорусский Паритетбанк, а затем — украинскую дочку Сбербанка РФ. Примечательно, что до него заявку в Нацбанк Украины на покупку украинского банка подавал сын Михаила Гуцериева Саид, однако затем заявка была отозвана.

Вскоре и Прокопеня пересмотрел свои планы относительно банковского бизнеса и решил сосредоточиться все же на IT-сфере.

Инвестиционный фонд Larnabel Enterprises основан семьей Гуцериевых. Сфера инвестиционных интересов — технологический сектор. В 2016 год семья Гуцериевых заняла первое место в ежегодном рейтинге богатейших семей России, подготовленном изданием Forbes Россия, с общим капиталом почти 10 миллиардов долларов. Сфера бизнес-интересов — финансы, недвижимость, добыча полезных ископаемых, IT.

Помимо этого, Гуцериев построил в Минске отель "Ренессанс", терминал в аэропорту, бизнес-центр и база отдыха в Красносельском.



© Sputnik/ В гостинице "Ренессанс"

Как сам Гуцериев рассказывал журналистам летом 2017 года, в эти объекты он вложил 180 миллионов долларов личных средств.

"База отдыха в Красносельском обошлась в 40 млн долларов", — сказал он. Бизнесмен добавил, что в течение ближайших четырех лет планирует инвестировать в Беларусь 100 миллионов долларов, но это будут крупные проекты — например, в его планах "построить большую школу".

Семья Михаила Гуцериева (ее члены — Саит-Салам Гуцериев, Микаил Шишханов и Саид Гуцериев) названа в этом году Forbes богатейшим кланом в современной России. Ее состояние оценено в 9,8 млрд долларов, сам Михаил Гуцериев в рейтинге российских миллионеров занимает 16-е место с капиталом 5,9 миллиарда долларов.