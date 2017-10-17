Там их хоронят: как прощаются с игрушками в токийском храме

Согласно японским обычаям, игрушки, являющиеся образами живых существ, нельзя просто так взять и выбросить — считается, что они являются носителями воспоминаний. К куклам отношение вообще особое — японцы верят, что у них есть душа.



© Sputnik / Александр Шурмелев Украшай белорусским: чем удивит минская фабрика новогодних игрушек

Для прощания с куклами происходит целый ритуал под названием Нингё куо — читаются молитвы, в ходе которых игрушки очищаются, и уже потом их сжигают.

Такой ритуал прошел в храме Мэйдзи — тысячи друзей детства были выставлены напоказ перед тем, как предать их огню.

"Похороны" проходят во многих храмах на территории Японии — как правило этот ритуал проходит осенью.