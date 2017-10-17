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Пресс-конференция, посвященная форуму "Театр и аутизм. Вопросы и ответы"

18.10.2017 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Одним из успешных методов корректировки и улучшения состояния в мировой практике является включение людей с аутизмом в театральную деятельность. Улучшение по всем аспектам — коммуникативность, социализация, когнитивные функции — наблюдается практически у всех детей и взрослых с аутизмом, которые занимаются в театральных студиях. Именно стабильная эффективность и заметное улучшение состояния людей с аутизмом в театральной среде стало поводом собрать этот форум — чтобы каждый родитель знал и мог использовать возможности театральной среды для своего ребенка, чтобы специалисты оценили эффективность занятий в театральной среде для людей с аутизмом, чтобы в будущем часть людей с аутизмом нашла себя в профессиях, связанных с театром.

Подробней о программе форума, целях и задачах, вопросах и мастер-классах расскажут:

  • художественный руководитель семейного инклюзив-театра Ирина ПУШКАРЕВА,
  • начальник отдела корпоративных коммуникаций унитарного предприятия Velcom Вячеслав СМИРНОВ,
  • исполняющий обязанности председателя правления Банка Решение, Сергей БУДНИКОВ,
  • директор Института инклюзивного образования, доктор педагогических наук, доцент Вера ХИТРЮК,
  • заместитель директора по основной деятельности ГУО "Брестский областной центр коррекционно-развивающего обучения и развития" Елена КОЗОРЕЗ,
  • художественный руководитель театра KAZOU (Нидерланды) Ханс САЛЕМИНК (Hans Salemink).

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая состоится в четверг, 19 октября, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В четверг, 19 октября, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет пресс-конференция организаторов и участников первого международного форума "Театр и...

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