Одним из успешных методов корректировки и улучшения состояния в мировой практике является включение людей с аутизмом в театральную деятельность. Улучшение по всем аспектам — коммуникативность, социализация, когнитивные функции — наблюдается практически у всех детей и взрослых с аутизмом, которые занимаются в театральных студиях. Именно стабильная эффективность и заметное улучшение состояния людей с аутизмом в театральной среде стало поводом собрать этот форум — чтобы каждый родитель знал и мог использовать возможности театральной среды для своего ребенка, чтобы специалисты оценили эффективность занятий в театральной среде для людей с аутизмом, чтобы в будущем часть людей с аутизмом нашла себя в профессиях, связанных с театром.

Подробней о программе форума, целях и задачах, вопросах и мастер-классах расскажут:

художественный руководитель семейного инклюзив-театра Ирина ПУШКАРЕВА,

начальник отдела корпоративных коммуникаций унитарного предприятия Velcom Вячеслав СМИРНОВ,

исполняющий обязанности председателя правления Банка Решение, Сергей БУДНИКОВ,

директор Института инклюзивного образования, доктор педагогических наук, доцент Вера ХИТРЮК,

заместитель директора по основной деятельности ГУО "Брестский областной центр коррекционно-развивающего обучения и развития" Елена КОЗОРЕЗ,

художественный руководитель театра KAZOU (Нидерланды) Ханс САЛЕМИНК (Hans Salemink).

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая состоится в четверг, 19 октября, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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