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Сочи с национальным колоритом
18.10.2017 14:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Одно из самых посещаемых мест на Всемирном фестивале молодежи и студентов — национальные стенды, где можно познакомиться со странами и узнать, чем они живут. Здесь страны представлены в стихийном порядке — Австралия, к примеру, соседствует с Молдовой, Кыргызстан с Вьетнамом, а Латвия с Пакистаном.
© Sputnik / Евгений Казарцев
Передвигаться по коридорам Главного медиацентра XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов бывает непросто. Едва ли не каждые десять минут в разных уголках громадного строения возникают стихийные концерты: кто-то вдруг начинает играть на диковинных инструментах, кто-то петь, а кто-то танцевать. А поскольку фестиваль молодежный, десятки проходящих мимо участников этого самого масштабного мероприятия года тут же останавливаются, достают свои смартфоны и начинают снимать. А также подпевать и танцевать.
Смотрите в фотоленте Sputnik, как представлена на фестивале Беларусь.
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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи собрал молодежь из более чем 180 стран мира.
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