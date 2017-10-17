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Сочи с национальным колоритом

18.10.2017 14:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Одно из самых посещаемых мест на Всемирном фестивале молодежи и студентов — национальные стенды, где можно познакомиться со странами и узнать, чем они живут. Здесь страны представлены в стихийном порядке — Австралия, к примеру, соседствует с Молдовой, Кыргызстан с Вьетнамом, а Латвия с Пакистаном.

Сочи с национальным колоритом
© Sputnik / Евгений Казарцев
Белорусский стенд на ВФМС: зубры и чаи

Передвигаться по коридорам Главного медиацентра XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов бывает непросто. Едва ли не каждые десять минут в разных уголках громадного строения возникают стихийные концерты: кто-то вдруг начинает играть на диковинных инструментах, кто-то петь, а кто-то танцевать. А поскольку фестиваль молодежный, десятки проходящих мимо участников этого самого масштабного мероприятия года тут же останавливаются, достают свои смартфоны и начинают снимать. А также подпевать и танцевать.

Смотрите в фотоленте Sputnik, как представлена на фестивале Беларусь.

 
Теги: знакомства
 
 
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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи собрал молодежь из более чем 180 стран мира.

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