Тренды в креативе 2026
ИИ генерирует цифровых амбассадоров, Reels превращаются в полноценные сериалы, а бренды реагируют на инфоповоды день в день. Какие еще подходы в создании контента задают тон в 2026? SMM-команда инновационного digital-хаба Wunder Digital собрала для «Про бизнес» главные тренды нового сезона.
ИИ в продакшене — не эксперимент, а норма
ИИ сегодня — самый быстрый способ разогнать креатив. Sora 2, Veo 3.1, Seedream 4.5 уже давно вышли из стадии «игрушек для дизайнеров». Теперь они помогают собирать целые миры, персонажей и визуальные сюжеты, которые в обычном продакшене стоили бы как небольшой фильм. Для брендов это шанс пробовать форматы, для которых еще пару лет назад просто не хватало бюджета — от цифровых амбассадоров до собственных мини-вселенных.
Нейросеть не автономный художник. Она эффективна только в связке с CG-процессами и постпродакшеном.
Y2K и Y3K: от розового глянца к холодному минимализму
Это 2 эстетики, которые по-разному смотрят на будущее. Y2K вырос из ностальгии по первым цифровым годам: глянцевые поверхности, блестки, мультяшные интерфейсы. А Y3K — противоположное настроение: минимализм, холодные градиенты, «стерильная» геометрия. Оба направления говорят о будущем, но с разной интонацией.
Y2K появился на рубеже 90-х гг. и нулевых, когда каждый новый гаджет казался маленьким чудом, а интернет — новой территорией, где можно жить ярче и смелее. Это визуальный язык эпохи, в которой цифровое будущее воспринималось как праздник.
Сегодня Y2K все чаще появляется в моде, рекламе и digital-коммуникациях — особенно там, где бренду нужно подчеркнуть легкость, молодость и немного ироничный вайб. Это эстетика, которая возвращает то самое чувство: будто технологии снова могут быть приключением.
Y3K — это будущее, которое рисуют алгоритмы. Эстетика выросла внутри нынешнего поколения, для которого технологии — не инструмент, а привычная среда. Здесь легко считывается влияние sci-fi, метавселенных и визуальных решений, характерных для AI-культуры.
Y3K заметно проявляется в фешн и технокоммуникациях: от хромированных инсталляций Gentle Monster до экспериментальных кампаний Balenciaga и презентаций крупных технологических брендов. Если Y2K обращается к ностальгии, то Y3K демонстрирует более отстраненную, «собранную» версию будущего. В коммуникации оба стиля нередко сочетаются: Y2K создает эмоциональный вход, а Y3K добавляет ощущение эксперимента и технологического прогресса.
Неидеальный кадр — новый стандарт доверия
Бренды все заметнее уходят от безупречного глянца. Отретушированная картинка воспринимается как чистая реклама, и аудитория, особенно поколение Z, моментально считывает эту дистанцию. На этом фоне выигрывают эмоции, спонтанность и честность.
Неидеальный кадр — это про живые детали:
Такие детали делают коммуникацию теплее. Появляется ощущение, что по ту сторону экрана не бренд как система, а люди, с которыми можно установить человеческие отношения.
WOW-маркетинг: когда KPI — 100% восторга
Рекламы стало слишком много, и именно поэтому внимание превратилось в главный дефицит. Тут и срабатывает WOW-маркетинг: когда кампания становится настоящим событием. Она должна не просто мелькнуть, а зацепить и остаться в памяти.
WOW-маркетинг — это не про огромные бюджеты. Это про смелый ход, который отличается от привычной коммуникации бренда: необычная коллаборация, парадоксальная логика, история, в которой узнаешь себя, или формат, который разрушает шаблон. Здесь решает не масштаб, а точность попадания в эмоцию: когда аудитория чувствует, что бренд сказал что-то неожиданное, но очень уместное.
Как сделать рекламный текст цепляющим: ирония + культурный контекст +человеческая интонация
Копирайты сегодня — это больше, чем просто красивая подпись к визуалу. Они формируют саму идею: помогают удержать внимание, подчеркнуть позицию бренда или задать нужную интонацию.
Сильный текст — это не подбор красивых слов. Это способ мыслить через контекст: двойные смыслы, культурные отсылки, точные интонации. Автор не разжевывает мысль, а предлагает подключиться. Самое важное остается между строк, и тогда контент становится открытием читателя. Это способно вызвать эмоцию и делает бренд интеллектуальным.
Как сделать рекламный текст цепляющим:
Такой копирайтинг формирует лояльное отношение и помогает бренду звучать так, что его действительно хочется слушать.
Сериалы в Reels
Короткие видео постепенно превращаются в мини-сериалы: с героями, сюжетами и аудиторией, которая ждет новый выпуск. Для брендов это способ не просто собирать просмотры, а удерживать внимание и формировать привычку возвращаться.
Люди приходят посмотреть на персонажей, а не на продукт. Их цепляет развитие истории, бытовые детали, узнаваемые эмоции. Такой формат перестает восприниматься как реклама. Это уже контент, который вызывает участие и делает бренд частью медиаповестки. Примеры сериалов: Brooklyn Coffee Shop, Lohause.
Instagram официально поддержал серийный формат: в платформе появилась функция Episodic Series, которая позволяет объединять Reels в связный сюжет. У зрителя появляется кнопка «Следующая часть», и история развивается линейно.
Фактически это знак того, что сам Instagram делает ставку на более длинное удержание внимания, а не только на быстрые просмотры.
Мы создаем мини-сериалы, которые заставляют возвращаться к новым эпизодам снова и снова. В каждом — свой хук: выразительные персонажи, простая, но продуманная драматургия, неожиданные ходы, микс жанров и музыка, которая резонирует у разных поколений — и у миллениалов, и у зумеров. Даже короткие 30 секунд могут рассказать историю, если все продумать.
Маскот — мастхэв. Зачем брендам свой герой
Маскот — это персонаж, говорящий от имени бренда. Это может быть живой человек, 3D-персонаж или ИИ-амбассадор — форма не так важна. Важнее то, что у него есть голос, привычки, чувство юмора и собственный взгляд на мир. Так маскот превращает вашу компанию в «собеседника». Например, сова из Duolingo, настоящий поп-культурный феномен.
Реакция на инфоповоды: скорость важнее сценария
Бренды все чаще отказываются от долгих согласований в пользу быстрой реакции на инфоповоды. Это позволяет встроиться в обсуждение ровно в тот момент, когда внимание аудитории уже собрано вокруг темы. История внезапного хайпа вокруг того самого Игоря стала одним из самых обсуждаемых событий конца года. Обычный парень, который вел спокойный аккаунт в Threads, внезапно оказался в центре внимания. Как и многие белорусские бренды, Savlukov-Mebel тоже откликнулись и подарили маме Игоря новый диван. Не интеграция, не промо, а маленькая, очень
Культурные коды: откуда растут смыслы
Возвращение к истокам — это еще одна возможность выстроить прочную связь «бренд → человек». Не просто понастольгировать, а выразить уважение. Ко всему, что нас формирует: семейные истории, локальные традиции, народные образы.
Один из кейсов — летний кампейн Jacquemus «Крестьянин». Основатель бренда Симон Порт Жакмюс обратился к своим семейным архивам и сделал их основой коллекции, вдохновленной образом крестьянина. Вещи и визуальный язык отсылают к сельской прованской эстетике: тихой, простой и очень личной.
Социальные темы: пора говорить по-честному. Занимайте позицию, а не ловите хайп
Бренды больше не могут делать вид, что сложных тем не существует. Вопросы экологии, прав, безопасности и здоровья теперь — часть обычной жизни. Молчать — значит выглядеть отстраненно и терять доверие.
Главное — делать это не для галочки, а по-настоящему.
Так, финалисты Манхэттенского фестиваля короткометражного кино 2025 доказали: запоминаются в первую очередь чувства. Темы могут быть самыми разными: детская травма, харассмент, вопросы экологии. Но совершенно все решает подача: через абсурдность, бунт или примирение, ностальгию и т.д. Задача креативной команды — вызвать эмоциональный отклик. Найти подход и высказаться так, чтобы это почувствовали.
Сегодня на первом месте — не громкость, а чуткость. В выигрыше тот, кто слышит свою аудиторию и умеет переосмысливать привычные форматы. Кто пробует новое, но при этом остается собой. В итоге именно собственный голос делает бренд заметным.
