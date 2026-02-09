Тренды в креативе 2026

Источник материала: ProBusiness





ИИ генерирует цифровых амбассадоров, Reels превращаются в полноценные сериалы, а бренды реагируют на инфоповоды день в день. Какие еще подходы в создании контента задают тон в 2026? SMM-команда инновационного digital-хаба Wunder Digital собрала для «Про бизнес» главные тренды нового сезона.

ИИ в продакшене — не эксперимент, а норма

ИИ сегодня — самый быстрый способ разогнать креатив. Sora 2, Veo 3.1, Seedream 4.5 уже давно вышли из стадии «игрушек для дизайнеров». Теперь они помогают собирать целые миры, персонажей и визуальные сюжеты, которые в обычном продакшене стоили бы как небольшой фильм. Для брендов это шанс пробовать форматы, для которых еще пару лет назад просто не хватало бюджета — от цифровых амбассадоров до собственных мини-вселенных.

Согласно данным Adobe , компании, внедрившие AI, фиксируют рост скорости производства контента на 64%, повышение качества решений на 60% и прирост прибыли на 53%. Но сама по себе нейросеть чудес не делает. Эффект появляется только там, где есть команда, понимающая, что и как ей поручить.

Нейросеть не автономный художник. Она эффективна только в связке с CG-процессами и постпродакшеном.

Y2K и Y3K: от розового глянца к холодному минимализму

Это 2 эстетики, которые по-разному смотрят на будущее. Y2K вырос из ностальгии по первым цифровым годам: глянцевые поверхности, блестки, мультяшные интерфейсы. А Y3K — противоположное настроение: минимализм, холодные градиенты, «стерильная» геометрия. Оба направления говорят о будущем, но с разной интонацией.

Y2K появился на рубеже 90-х гг. и нулевых, когда каждый новый гаджет казался маленьким чудом, а интернет — новой территорией, где можно жить ярче и смелее. Это визуальный язык эпохи, в которой цифровое будущее воспринималось как праздник.

Палитра: серебристый, ярко-розовый, «кислотные» оттенки.

серебристый, ярко-розовый, «кислотные» оттенки. Элементы : глиттер, пластик с зеркальным блеском, градиенты, округлые формы.

: глиттер, пластик с зеркальным блеском, градиенты, округлые формы. Вдохновение: ранние сайты с блестящими кнопками, первые MP3-плееры, подростковые журналы, культовые постеры с неоном и хромом.

Сегодня Y2K все чаще появляется в моде, рекламе и digital-коммуникациях — особенно там, где бренду нужно подчеркнуть легкость, молодость и немного ироничный вайб. Это эстетика, которая возвращает то самое чувство: будто технологии снова могут быть приключением.

Y3K — это будущее, которое рисуют алгоритмы. Эстетика выросла внутри нынешнего поколения, для которого технологии — не инструмент, а привычная среда. Здесь легко считывается влияние sci-fi, метавселенных и визуальных решений, характерных для AI-культуры.

Палитра: неоновые, черный, хром.

неоновые, черный, хром. Элементы: liquid metal, стеклянные поверхности, голограммы, идеализированная геометрия.

liquid metal, стеклянные поверхности, голограммы, идеализированная геометрия. Суть: визуальный код цифровой утопии — гладкой, выверенной и почти нереальной.

Y3K заметно проявляется в фешн и технокоммуникациях: от хромированных инсталляций Gentle Monster до экспериментальных кампаний Balenciaga и презентаций крупных технологических брендов. Если Y2K обращается к ностальгии, то Y3K демонстрирует более отстраненную, «собранную» версию будущего. В коммуникации оба стиля нередко сочетаются: Y2K создает эмоциональный вход, а Y3K добавляет ощущение эксперимента и технологического прогресса.

Неидеальный кадр — новый стандарт доверия

Бренды все заметнее уходят от безупречного глянца. Отретушированная картинка воспринимается как чистая реклама, и аудитория, особенно поколение Z, моментально считывает эту дистанцию. На этом фоне выигрывают эмоции, спонтанность и честность.

Неидеальный кадр — это про живые детали:

чуть неровный ракурс, словно сделан случайно;

естественное освещение, а не студийные схемы;

движения и реакции, которые никто не репетировал;

речь без идеальных формулировок — настоящая, с эмоцией;

бэкстейджи: подготовка, пробные попытки, реакция команды;

реальные текстуры: кожа, предметы, пространство без тотальной ретуши.

Такие детали делают коммуникацию теплее. Появляется ощущение, что по ту сторону экрана не бренд как система, а люди, с которыми можно установить человеческие отношения.

WOW-маркетинг: когда KPI — 100% восторга

Рекламы стало слишком много, и именно поэтому внимание превратилось в главный дефицит. Тут и срабатывает WOW-маркетинг: когда кампания становится настоящим событием. Она должна не просто мелькнуть, а зацепить и остаться в памяти.

WOW-маркетинг — это не про огромные бюджеты. Это про смелый ход, который отличается от привычной коммуникации бренда: необычная коллаборация, парадоксальная логика, история, в которой узнаешь себя, или формат, который разрушает шаблон. Здесь решает не масштаб, а точность попадания в эмоцию: когда аудитория чувствует, что бренд сказал что-то неожиданное, но очень уместное.

Как сделать рекламный текст цепляющим: ирония + культурный контекст +человеческая интонация

Копирайты сегодня — это больше, чем просто красивая подпись к визуалу. Они формируют саму идею: помогают удержать внимание, подчеркнуть позицию бренда или задать нужную интонацию.

Сильный текст — это не подбор красивых слов. Это способ мыслить через контекст: двойные смыслы, культурные отсылки, точные интонации. Автор не разжевывает мысль, а предлагает подключиться. Самое важное остается между строк, и тогда контент становится открытием читателя. Это способно вызвать эмоцию и делает бренд интеллектуальным.

Как сделать рекламный текст цепляющим:

ищите формулировки, в которых несколько слоев смысла уживаются в одном предложении;

используйте иронию и культурный контекст: так текст звучит живее и ближе к реальной речи;

выбирайте человеческую интонацию: короче, проще, честнее;

опирайтесь на язык среды: мемы, узнаваемые фразы, каламбуры;

доверяйте читателям: не разжевывайте шутку, пусть сами дойдут;

мыслите шире рекламных баннеров: сильный текст работает в видео, диалоге, сторис и даже в пуш-уведомлениях.

Такой копирайтинг формирует лояльное отношение и помогает бренду звучать так, что его действительно хочется слушать.

Сериалы в Reels

Короткие видео постепенно превращаются в мини-сериалы: с героями, сюжетами и аудиторией, которая ждет новый выпуск. Для брендов это способ не просто собирать просмотры, а удерживать внимание и формировать привычку возвращаться.

Люди приходят посмотреть на персонажей, а не на продукт. Их цепляет развитие истории, бытовые детали, узнаваемые эмоции. Такой формат перестает восприниматься как реклама. Это уже контент, который вызывает участие и делает бренд частью медиаповестки. Примеры сериалов: Brooklyn Coffee Shop, Lohause.

Instagram официально поддержал серийный формат: в платформе появилась функция Episodic Series, которая позволяет объединять Reels в связный сюжет. У зрителя появляется кнопка «Следующая часть», и история развивается линейно.

Фактически это знак того, что сам Instagram делает ставку на более длинное удержание внимания, а не только на быстрые просмотры.

Мы создаем мини-сериалы, которые заставляют возвращаться к новым эпизодам снова и снова. В каждом — свой хук: выразительные персонажи, простая, но продуманная драматургия, неожиданные ходы, микс жанров и музыка, которая резонирует у разных поколений — и у миллениалов, и у зумеров. Даже короткие 30 секунд могут рассказать историю, если все продумать.

Маскот — мастхэв. Зачем брендам свой герой

Маскот — это персонаж, говорящий от имени бренда. Это может быть живой человек, 3D-персонаж или ИИ-амбассадор — форма не так важна. Важнее то, что у него есть голос, привычки, чувство юмора и собственный взгляд на мир. Так маскот превращает вашу компанию в «собеседника». Например, сова из Duolingo, настоящий поп-культурный феномен.

Реакция на инфоповоды: скорость важнее сценария

Бренды все чаще отказываются от долгих согласований в пользу быстрой реакции на инфоповоды. Это позволяет встроиться в обсуждение ровно в тот момент, когда внимание аудитории уже собрано вокруг темы. История внезапного хайпа вокруг того самого Игоря стала одним из самых обсуждаемых событий конца года. Обычный парень, который вел спокойный аккаунт в Threads, внезапно оказался в центре внимания. Как и многие белорусские бренды, Savlukov-Mebel тоже откликнулись и подарили маме Игоря новый диван. Не интеграция, не промо, а маленькая, очень трогательная история .

Культурные коды: откуда растут смыслы

Возвращение к истокам — это еще одна возможность выстроить прочную связь «бренд → человек». Не просто понастольгировать, а выразить уважение. Ко всему, что нас формирует: семейные истории, локальные традиции, народные образы.

Один из кейсов — летний кампейн Jacquemus «Крестьянин». Основатель бренда Симон Порт Жакмюс обратился к своим семейным архивам и сделал их основой коллекции, вдохновленной образом крестьянина. Вещи и визуальный язык отсылают к сельской прованской эстетике: тихой, простой и очень личной.

Социальные темы: пора говорить по-честному. Занимайте позицию, а не ловите хайп

Бренды больше не могут делать вид, что сложных тем не существует. Вопросы экологии, прав, безопасности и здоровья теперь — часть обычной жизни. Молчать — значит выглядеть отстраненно и терять доверие.

Главное — делать это не для галочки, а по-настоящему.

Говорите своим языком (в рамках ToV). Не корпоративными штампами, а как с живыми людьми. Делитесь знаниями. Если у вас есть данные или экспертиза, показывайте их. Занимайте позицию, а не ловите хайп. Высказывайтесь, когда это важно вам, а не только когда об этом кричат все новости. Показывайте реальных людей. Истории сотрудников, клиентов, героев — это работает лучше любой абстрактной идеи. Пробуйте новые форматы. Коллаборации, документальные проекты, спецпроекты — это интереснее, чем просто пост. Будьте частью разговора. Цель — не отчитаться, а стать своим в диалоге, который уже ведет ваша аудитория. Работайте с эмоциями. Хорошее видео, яркая фотография, живой текст скажут больше, чем официальный релиз.

Так, финалисты Манхэттенского фестиваля короткометражного кино 2025 доказали: запоминаются в первую очередь чувства. Темы могут быть самыми разными: детская травма, харассмент, вопросы экологии. Но совершенно все решает подача: через абсурдность, бунт или примирение, ностальгию и т.д. Задача креативной команды — вызвать эмоциональный отклик. Найти подход и высказаться так, чтобы это почувствовали.

Сегодня на первом месте — не громкость, а чуткость. В выигрыше тот, кто слышит свою аудиторию и умеет переосмысливать привычные форматы. Кто пробует новое, но при этом остается собой. В итоге именно собственный голос делает бренд заметным.