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Яндекс запустит новый сервис для маркетинговых опросов

18.10.2017 15:37 — Разное | Ежедневник  
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Яндекс запустит новый сервис для маркетинговых опросов

Новый сервис «Яндекс.Взгляд» предоставит возможность бизнесу самостоятельно проводить опросы для изучения аудитории.

«Яндекс» запускает сервис для количественных маркетинговых исследований — «Яндекс.Взгляд». Сервис предоставляет брендам и бизнесу возможность самостоятельно проводить опросы, чтобы изучать свою аудиторию. Пока он будет работать в режиме закрытого бета-тестирования, которое продлится до конца года.

Инвестиции в разработку сервиса, также как и то, сколько «Яндекс» планирует зарабатывать на нем, представитель компании не раскрыл. Стоимость использования «Яндекс.Взгляда» начинается от 7 тыс. российских рублей.

Масштаб исследований можно настроить по количеству респондентов или под конкретные устройства (десктопные и мобильные). Выборка целевой аудитории будет формироваться автоматически: учитываются не только социально-демографические характеристики потенциальных респондентов, но и их поведение в интернете.

«Если компания доверяет размещение опроса «Яндексу», то мы не раскрываем ей, где и как часто будем показывать опросы, но гарантируем их репрезентативность, — поясняет представитель компании. — В то же время компания может показывать опросы на своем сайте, настроив их частоту самостоятельно. При этом, если посетитель любой страницы отказывается от прохождения опроса, повторно он этого предложения не получает».

Он отказался сообщить, будет ли «Яндекс» предлагать пройти опрос пользователям своих сервисов, сообщает РБК.

Сервис использует технологию «Крипты», которая, в свою очередь, основана на машинном обучении. Благодаря ей осуществляется более точный таргетинг кампании на нужную аудиторию: например, показывать опросы людям, которые видели определенную рекламу или интересуются конкретной тематикой. Представитель «Яндекса» уверяет, что все данные хранятся и обрабатываются в обезличенном виде.
 

 
 
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