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Рейтинг голодающих стран: Беларусь в числе самых сытых

20.10.2017 11:53 — Разное | Ежедневник  
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Рейтинг голодающих стран: Беларусь в числе самых сытых

фото: thinktanks.by

Беларусь вошла в число 14 самых сытых из 119 государств, включенных в «2017 Global Hunger Index» - Глобальный индекс голода 2017.

Эти 14 государств и заняли первую позицию рейтинга. Вместе с Беларусью на самыми сытыми были признаны Босния и Герцеговина, Чили, Хорватия, Куба, Эстония, Кувейт, Латвия, Литва, Черногория, Словакия, Турция Украина и Уругвай. В рейтинге эти государства разместились в алфавитном порядке, а потому Беларусь оказалась на первой строчке списка, пишет thinktanks.by.

Этим вполне можно гордиться, хотя стоит учитывать, что рейтинг составлялся среди развивающихся и отсталых стран. Данный факт не помешал в него включить все бывшие республики СССР и многие страны ЕС.

В Глобальном индексе голода страны оценивались по 100-бальной шкале, где 0 - лучший результат, а 100 - наихудший. У Беларуси и еще 13 государств-лидеров результат - менее 5 баллов. Аутсайдер рейтинга - Центрально-Африканская республика, где голодает более половины населения. Оценка ЮАР - 50,9. Кроме того, 43,5 балла исследователи поставили республике Чад, что свидетельствует о сложной ситуации с продовольствием и в этой стране.   
Отметим, что Россия значительно отстает от лидеров, имея результат в 2017 году - 6,2 балла.

Отдельно составители 2017 Global Hunger Index рассчитали рейтинг для стран Восточной Европы и СНГ – самого сытого региона для развивающихся стран. Беларусь в нем занимает 2-е место, пропустив вперед лишь Хорватию. Далее следуют Эстония, Литва, Латвия и Украина. Казахстан и Россия занимают в этом списке 13-е и 14-е место соответственно. Замыкает данный рейтинг Таджикистан. 

 
 
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Беларусь вошла в число 14 самых сытых из 119 государств, включенных в «2017 Global Hunger Index» - Глобальный индекс голода 2017.

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