Клип британского комика Майкла Дапаа за неделю стал хитом интернета

Особенно интернет-пользователей восхитил припев, являющийся пародией на не особо наполненные смыслом тексты современных хип-хоп-исполнителей. Многие в комментариях дублировали слова рефрена, говоря, что это лучшее, что они слышали.

Также подписчики отметили две фразы из песни: "два плюс два – четыре и минус один это три" и "отдыхаю в коридоре, твоему отцу 44" (рифма слов corridor и forty four), также назвав их "особо глубокомысленными".

Клип был размещен на YouTube-канале пародиста 25 октября и с тех пор набрал более 16 миллионов просмотров и более 800 тысяч "лайков".