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Клип британского комика Майкла Дапаа за неделю стал хитом интернета
01.11.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Особенно интернет-пользователей восхитил припев, являющийся пародией на не особо наполненные смыслом тексты современных хип-хоп-исполнителей. Многие в комментариях дублировали слова рефрена, говоря, что это лучшее, что они слышали.
Также подписчики отметили две фразы из песни: "два плюс два – четыре и минус один это три" и "отдыхаю в коридоре, твоему отцу 44" (рифма слов corridor и forty four), также назвав их "особо глубокомысленными".
Клип был размещен на YouTube-канале пародиста 25 октября и с тех пор набрал более 16 миллионов просмотров и более 800 тысяч "лайков".
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