ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Клип британского комика Майкла Дапаа за неделю стал хитом интернета

01.11.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Особенно интернет-пользователей восхитил припев, являющийся пародией на не особо наполненные смыслом тексты современных хип-хоп-исполнителей. Многие в комментариях дублировали слова рефрена, говоря, что это лучшее, что они слышали.

Клип британского комика Майкла Дапаа за неделю стал хитом интернета
© YouTube / TheFloridaOrchestra
Эпичное соло на треугольнике исполнил музыкант на оркестровой сцене

Также подписчики отметили две фразы из песни: "два плюс два – четыре и минус один это три" и "отдыхаю в коридоре, твоему отцу 44" (рифма слов corridor и forty four), также назвав их "особо глубокомысленными".

Клип был размещен на YouTube-канале пародиста 25 октября и с тех пор набрал более 16 миллионов просмотров и более 800 тысяч "лайков".

 
 
Ссылка на источник 5
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Музыкальная пародия "Мужикам не жарко" британца Майкла Дапаа, который выступает под псевдонимом Big Shaq, взорвала интернет. Смотрите на видео вирусную композицию в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
У цэнтры Лондана таксіст наехаў на пешаходаў, пацярпелі чацвёра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика