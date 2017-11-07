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Столетие Октябрьской революции отметили в Беларуси

07.11.2017 22:08 — Разное | БДГ  
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Митинг в честь 100-летия Октябрьской революции прошел в Минске 7 ноября.

На площади Независимости возле памятника Владимиру Ленину (Ульянову) участники митинга возложили цветы и венки.

В возложении участвовали члены Компартии Беларуси, БРСМ, представители профсоюзной организации, а также рота почетного караула.

Александр Лукашенко сегодня обратился к белорусским гражданам, он поздравил их со 100-летием Октябрьской революции и отметил, что в октябре (по старому стилю) 2017 года в результате переворота появилось новое государство «с принципиально новым укладом и провозглашением права наций на самоопределение».

Президент добавил, что промышленный, научный, сельскохозяйственный и социальный потенциал современной Беларуси стали результатом сформированных в СССР социально-экономических принципов. 

 
Теги: Минск
 
 
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Митинг в честь 100-летия Октябрьской революции прошел в Минске 7 ноября. На площади Независимости возле памятника Владимиру Ленину (Ульянову) участники митинга...

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