Столетие Октябрьской революции отметили в Беларуси

Митинг в честь 100-летия Октябрьской революции прошел в Минске 7 ноября.

На площади Независимости возле памятника Владимиру Ленину (Ульянову) участники митинга возложили цветы и венки.

В возложении участвовали члены Компартии Беларуси, БРСМ, представители профсоюзной организации, а также рота почетного караула.

Александр Лукашенко сегодня обратился к белорусским гражданам, он поздравил их со 100-летием Октябрьской революции и отметил, что в октябре (по старому стилю) 2017 года в результате переворота появилось новое государство «с принципиально новым укладом и провозглашением права наций на самоопределение».

Президент добавил, что промышленный, научный, сельскохозяйственный и социальный потенциал современной Беларуси стали результатом сформированных в СССР социально-экономических принципов.