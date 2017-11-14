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По делу о гибели Александра Коржича возбуждено около 15 уголовных дел

15.11.2017 09:52 — Разное | БелТА  
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По делу о гибели Александра Коржича возбуждено около 15 уголовных дел

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По делу о гибели рядового Александра Коржича возбуждено около 15 уголовных дел, примерно столько же фигурантов дела. Об этом сообщил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.

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Теги: Минск
 
 
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15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По делу о гибели рядового Александра Коржича возбуждено около 15 уголовных дел, примерно столько же фигурантов дела. Об этом сообщил...

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