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При устройстве на БелАЭС нужно проходить психологическое тестирование

06.12.2017 18:38 — Разное | БДГ  
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Кандидаты на трудоустройство в БелАЭС будут проходить психологическое тестирование, во время работы на станции они получат жилье, социальные гарантии и компенсации.

По словам заместителя начальника учебно-тренировочного центра Белорусской АЭС Александра Ерина, кандидаты на трудоустройство на БелАЭС должны иметь профильное образование и опыт работы в атомной или энергетической отрасли. Об этом он сообщил 6 декабря в ходе онлайн-конференции на БЕЛТА.

После предоставления этой информации кандидата ждет индивидуальное собеседование с начальником структурного подразделения и руководством АЭС, а затем резюме поступает в службу безопасности предприятия для специальной проверки.

Кроме того, все кандидаты проходят тестирование у психологов, которые должны присутствовать также и при проведении занятий на полномасштабном тренажере.

В числе требований к работнику АЭС: соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, выполнение должностных обязанностей, дальнейшее обучение и совершенствование своих знаний и умений.

Все сотрудники БелАЭС получают жилье на период работы, социальные гарантии и компенсации, предусмотренные коллективным договором. В том числе, единовременные выплаты ко Дню энергетика, юбилеям сотрудников предприятия, в связи с непредвиденными материальными затруднениями, пишет TUT.BY.

В общей сложной сложности атомную электростанцию будут обслуживать 2 321 человека.  Согласно планам, первый энергоблок запустят в 2019 году, а на следующий год – второй.

 
 
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Кандидаты на трудоустройство в БелАЭС будут проходить психологическое тестирование, во время работы на станции они получат жилье, социальные гарантии и...

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