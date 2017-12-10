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В Минске из-за снега упало восемь деревьев: повреждены два автомобиля
В Минске в результате снеговой нагрузки на два автомобиля упали деревья. Никто не пострадал. Об этом
10 декабря c 10.00 до 18.00
— В одном случае падение дерева произошло на легковые автомобили Renault Megane и Chevrolet Camaro. Происшествие произошло напротив жилого дома по улице Люксембург, 168. В результате падения дерева автомобили получили незначительные механические повреждения, — рассказали спасатели.
Пострадавших в результате происшествий нет.
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Инциденты произошли на улицах Ельницкой, Калинина, Одоевского, Понамарева, Шишкина, Люксембург, а также на проспектах Независимости и Рокоссовского.
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