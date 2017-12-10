В Минске из-за снега упало восемь деревьев: повреждены два автомобиля

В Минске в результате снеговой нагрузки на два автомобиля упали деревья. Никто не пострадал. Об этом сообщили в МГУ МЧС.





10 декабря c 10.00 до 18.00 из-за снега зафиксировано восемь случаев падения деревьев: по улицам Ельницкой, Калинина, Одоевского, Понамарева, Шишкина, Люксембург, а также проспектам Независимости и Рокоссовского. Для распиловки аварийных деревьев привлекалась работники МЧС.























— В одном случае падение дерева произошло на легковые автомобили Renault Megane и Chevrolet Camaro. Происшествие произошло напротив жилого дома по улице Люксембург, 168. В результате падения дерева автомобили получили незначительные механические повреждения, — рассказали спасатели.

Пострадавших в результате происшествий нет.