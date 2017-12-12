Белорусский тренер возглавит одну из команд на Матче звезд КХЛ - 2018

Стали известны главные тренеры сборных четырех дивизионов, которые 13 и 14 января 2018 года примут участие в Мастер-шоу и Матче звезд КХЛ — 2018 в Астане, сообщает официальный сайт КХЛ.



Андрей Скабелка. Фото с сайта khl.ru

Главным тренером дивизиона Боброва стал Олег Знарок (СКА), дивизиона Тарасова — Игорь Никитин (ЦСКА), дивизиона Харламова — Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс»), дивизиона Чернышева — Андрей Скабелка («Авангард»).

Вторые тренеры команд будут названы в ближайшее время.

8 декабря были сформированы окончательные составы команд на Матч звезд КХЛ. Минское «Динамо» будет представлено защитником Марком-Андре Граньяни .

Дивизион Боброва

Вратари: Райан Заполски («Йокерит», выбор СМИ), Игорь Шестеркин (СКА, выбор КХЛ).

Защитники: Марк-Андре Граньяни («Динамо» Минск, выбор болельщиков), Дмитрий Калинин («Спартак», выбор болельщиков), Патрик Херсли (СКА, выбор СМИ), Сами Лепистё («Йокерит», выбор КХЛ).

Нападающие: Эли Толванен («Йокерит», выбор болельщиков), Илья Ковальчук (СКА, выбор болельщиков), Никита Гусев (СКА, выбор СМИ), Микс Индрашис («Динамо» Рига, выбор КХЛ), Зак Бойчак («Слован», выбор КХЛ).

Дивизион Тарасова

Вратари: Юлиус Гудачек («Северсталь», выбор СМИ), Илья Сорокин (ЦСКА, выбор КХЛ).

Защитники: Стаффан Кронвалль («Локомотив», выбор болельщиков), Никита Нестеров (ЦСКА, выбор болельщиков), Войтех Мозик («Витязь», выбор СМИ), Илья Никулин (ХК «Динамо» Москва, выбор КХЛ).

Нападающие: Кирилл Капризов (ЦСКА, выбор болельщиков), Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь», выбор болельщиков), Павел Падакин (ХК «Сочи», выбор СМИ), Брэндон Козун («Локомотив», выбор КХЛ), Денис Паршин («Торпедо», выбор КХЛ).

Дивизион Харламова

Вратари: Эмиль Гарипов («Ак Барс», выбор СМИ), Илья Ежов («Нефтехимик», выбор КХЛ).

Защитники: Андрей Марков («Ак Барс», выбор болельщиков), Крис Ли («Металлург», выбор болельщиков), Никита Трямкин («Автомобилист», выбор СМИ), Чарлз Геноуэй («Лада», выбор КХЛ).

Нападающие: Сергей Мозякин («Металлург», выбор болельщиков), Владимир Ткачев («Ак Барс», выбор болельщиков), Дэн Секстон («Нефтехимик», выбор СМИ), Пол Щехура («Трактор», выбор КХЛ), Павел Варфоломеев («Югра», выбор КХЛ).

Дивизион Чернышева

Вратари: Алексей Красиков («Сибирь», выбор СМИ), Магнус Хелльберг («Куньлунь Ред Стар», выбор КХЛ).

Защитники: Кевин Даллмэн («Барыс», выбор болельщиков), Филип Ларсен («Салават Юлаев», выбор болельщиков), Евгений Медведев («Авангард», выбор СМИ), Егор Мартынов («Авангард», выбор КХЛ).

Нападающие: Найджел Доус («Барыс», выбор болельщиков), Линус Умарк («Салават Юлаев», выбор болельщиков), Алексей Бывальцев («Амур», выбор СМИ), Владимир Ткачев («Адмирал», выбор КХЛ), Линден Вей («Барыс», выбор КХЛ).



Фото: allstarweek.com

Также определились судьи, которые будут работать на матчах турнира сборных: главные арбитры Сергей Кулаков, Сергей Гусев, линейные арбитры Иван Сазонов, Александр Садовников.

Неделя звезд хоккея пройдет с 10 по 14 января в Астане и включит в себя матчи лучших представителей трех лиг. 10 января состоится Матч звезд Женской хоккейной лиги, 11 января — Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги, 13 и 14 января — Мастер-шоу и турнир с участием сборных четырех дивизионов КХЛ.

Билеты на мероприятия в рамках Недели звезд хоккея — 2018, в том числе Кубок вызова МХЛ и Матч звезд ЖХЛ, можно приобрести на официальном сайте и в кассах «Барыс Арены».​