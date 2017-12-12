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В Китае выпустят "клон" iPhone X за 300 долларов со сканером отпечатков пальцев

13.12.2017 13:23 — Разное | Tut.by  
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Китайская компания Leagoo выпустит «клон» iPhone X с вырезом в верхней части дисплея и сканером отпечатков пальцев на задней стороне корпуса. Об этом сообщает The Verge.


Смартфон под названием S9 практически полностью повторяет дизайн премиального аппарата Apple — iPhone X. На передней стороне гаджета есть вырез, на задней — вертикальная сдвоенная камера и сканер отпечатков, который в оригинальном смартфоне заменили системой распознавания лиц Face ID.


К техническим характеристикам Leagoo S9 относятся 5,85-дюймовый дисплей с AMOLED-матрицей, процессор MediaTek P40 (схож по производительности с Qualcomm Snapdragon 670), а также 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Разрешение обоих модулей основной камеры составляет 16 Мп.

Дата официальной презентации Leagoo S9 пока не разглашается. По словам обозревателя The Verge, смартфон будет стоить «менее 300 долларов».

Смотрите, сколько у нас стоят оригинальные смартфоны компании Apple:

 
 
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Смартфон под названием S9 практически полностью повторяет дизайн премиального аппарата Apple - iPhone X.

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