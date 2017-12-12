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Лукашенко поручил активизировать работу по импортозамещению на продовольственном рынке.

Об этом глава государства заявил сегодня на II Съезде ученых, передает БЕЛТ А. "Следует активизировать работу по импортозамещению на белорусском продовольственном рынке. Доля некоторых завозных продуктов питания в розничной торговле остается неоправданно высокой", - сказал Александр Лукашенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент считает долю импорта на продовольственном рынке неоправданно высокой Лукашенко поручил активизировать работу по импортозамещению на продовольственном рынке.

Президент поручил Минсельхозпроду совместно с профильными организациями Национальной академии науки решить эту задачу в ближайшее время.