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Президент считает долю импорта на продовольственном рынке неоправданно высокой

13.12.2017 13:57 — Разное | Ежедневник  
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Президент считает долю импорта на продовольственном рынке неоправданно высокой

фото: finance.tut.by

Лукашенко поручил активизировать работу по импортозамещению на продовольственном рынке.

Об этом глава государства заявил сегодня на II Съезде ученых, передает БЕЛТА. "Следует активизировать работу по импортозамещению на белорусском продовольственном рынке. Доля некоторых завозных продуктов питания в розничной торговле остается неоправданно высокой", - сказал Александр Лукашенко.

Президент поручил Минсельхозпроду совместно с профильными организациями Национальной академии науки решить эту задачу в ближайшее время.
 
 
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Лукашенко поручил активизировать работу по импортозамещению на продовольственном рынке.

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