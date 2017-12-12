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Президент считает долю импорта на продовольственном рынке неоправданно высокой
13.12.2017 13:57 — Разное | Ежедневник
фото: finance.tut.by
Лукашенко поручил активизировать работу по импортозамещению на продовольственном рынке.
Об этом глава государства заявил сегодня на II Съезде ученых, передает
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Лукашенко поручил активизировать работу по импортозамещению на продовольственном рынке.
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