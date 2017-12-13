Навар - до 22 тысяч долларов. Как люди из очередей перепродают уксовские квартиры в Новинках

Уже не первый год существует ажиотажный спрос на уксовские квартиры, особенно на те, где цена за «квадрат» стартует от 610 долларов. Люди готовы ночевать по несколько суток под офисом застройщика. Впрочем, в таких очередях стоят не только те, кто реально нуждается в жилье, но и перекупщики.





REALTY.TUT.BY сравнил проектные декларации уксовских домов в Новинках и объявления о продаже в этих же домах. И посчитал, какой навар у «перекупов».

На «трешке» можно заработать больше 20 тысяч долларов, на «двушке» — 18

Два панельных дома в Новинках УКС Центрального района строил почти одновременно. Это дома № 15 и № 5 по улице Павлины Медёлки. Первым должны были сдать 15-й. В проектной декларации этот дом проходил как «многоквартирный жилой дом в районе пересечения ул. Будславской и ул. Проектируемой № 3 в Минске». Ввести в эксплуатацию его должны были в феврале 2017 года, но припозднились со сроками и сдали в конце апреля.





Дом панельный, десятиэтажный, в нем 119 квартир. Половину из них строили для нуждающихся, а остальные предлагались дольщикам.

Осенью 2016 года УКС выпустил проектную декларацию на первые 15 квартир с демократической ценой от 680 долларов за «квадрат» и получил взамен очередь под окнами. Напомним цены:

— «однушки» (42,4 м²) — 730 долларов за «квадрат» при единовременной оплате. Получалось, что самая маленькая однокомнатная квартира стоила 30,9 тысячи долларов;

— «двушки» (60,3-73,5 м²) — 700 долларов за «квадрат» при единовременной оплате. Итого за квартиру выходило 42-51,4 тысячи долларов;

— «трешки» (82,6-83,8 м²) — 680 или 730 долларов за метр квадратный. Итого за квартиру — 56 тысяч долларов.

Не успели этот дом ввести в эксплуатацию, как квартиры уже поступили в продажу. И продают не льготники — им нужно выплатить кредиты и подождать после этого пять лет. Предполагаем, что продавцы и есть те перекупщики, о которых вспоминал в комментарии и главный инженер УКСа Центрального района.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Смотрим, что продают, и сравниваем, сколько можно заработать.

"Двушку" в этом доме на третьем этаже предлагали по цене 945 долларов за «квадрат» — 64 тысячи за квартиру. Объявление уже неактуально, но можно посчитать, что с каждого метра продавец получил 245 долларов прибыли — это 16,6 тысячи долларов со всей квартиры в 67,7 м².





На первом этаже также продают двухкомнатную квартиру, но метражом она больше — 73,4 квадратного метра. Цена — 69,1 тысячи долларов, по 941 доллару за «квадрат». Прибыль здесь составит около 18 тысяч долларов.





Смотрим трехкомнатные квартиры. Выбрать есть из чего. «Трешку» на седьмом этаже площадью 82,4 квадратного метра продают за 79,1 тысячи долларов, по 960 долларов за «квадрат». Вспоминаем проектную декларацию, где квадратный метр для дольщика, который сразу внес всю сумму, стоил 680 долларов. Разница составляет больше 22 тысяч долларов. Ради такого дохода можно было и померзнуть.





Этажом выше, у конкурента, такая же «трешка» стоит чуть дешевле — 78,7 тысячи долларов.





Самый дорогой ценник за трешку в 82,3 квадрата выставлен за ту, что расположена на десятом этаже. Ее предлагают за 79,5 тысячи долларов.

На второй дом ажиотажа не было — прибыль не та

Панельный дом № 5 на улице Павлины Медёлки ввели в эксплуатацию в мае 2017 года. В проектной декларации он проходил как «многоквартирный жилой дом № 3 по генплану, ул. Выготского — Проектируемая».

Дольщикам в нем предложили 45 квартир (13 однокомнатных и 32 двухкомнатные). Правда, сильного ажиотажа, как было с домом № 15, уже не было — цена не та.





Сравните сами: квадратный метр в «однушке» — 800 долларов на 1 и 9 этажах и 820 — на 2−8. В «двушке» предлагали строиться по 720−750 долларов за «квадрат» в зависимости от этажа и метража.

Во второй проектной декларации, которая вышла по этому дому, ценник за квадрат подняли, но не существенно. Брать в счет мы второй этап не будем, потому что «хапун», как показывает практика, вызывает первая декларация с самой низкой ценой за квадрат.

Выгодно это или нет, но квартиры продаются уже и в этом доме. На восьмом этаже предлагают «однушку» площадью 41,6 квадратного метра. Уксовская цена, напомним, была 820 долларов за «квадрат». Сейчас за эту квартиру просят по 950 долларов за квадратный метр. Прикидываем, что заработать на ней можно всего 5,4 тысячи долларов.

Владелец однокомнатной квартиры на шестом этаже продает дороже — 1050 долларов за «квадрат». Прибыль — 9,8 тысячи долларов с квартиры.





Двухкомнатную квартиру в доме № 5 продают за 61 тысячу долларов, по 953 доллара за «квадрат». Площадь квартиры — 64 квадратных метра. В проектной декларации метр «двушки» стоил для дольщиков 720 долларов. Разница — 14,9 тысячи долларов.

Вчера УКС Центрального района выпустил очередную декларацию по дому на улице Выготского, где квадратный метр стартовал от 620 долларов. Это всего на десять долларов дороже, чем в предыдущем выпуске декларации. Не удивительно, что УКС пытались взять штурмом — для кого-то это был единственный шанс улучшить свои жилищные условия, для кого-то — заработать. Победили те, кто взялся за руку двери УКСа и не отпускал .