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«Ошмяны-БГУФК» провел товарищеский матч против «Минска»
09.03.2018 — Разное | Ашмянскi Веснiк
«Минск» — ФК «Ошмяны-БГУФК» — 1:1
Состав «Ошмяны-БГУФК»: Дергай — Былина, Кучинский, Ходоронок, Танана (Пилипенко, 70), Давидович, Велисевич, Ханевич, Скворческий (Андреев, 80), Ладутько (Симончик, 70), Купневский (Кошель, 60).
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«Минск» — ФК «Ошмяны-БГУФК» — 1:1 Голы: 0:1 — Купневский (27, пен.), 1:1 — Бахар (28). Состав «Ошмяны-БГУФК»: Дергай —
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