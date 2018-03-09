﻿ «Ошмяны-БГУФК» провел товарищеский матч против «Минска». 21.by
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«Ошмяны-БГУФК» провел товарищеский матч против «Минска»

09.03.2018 — Разное | Ашмянскi Веснiк  
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«Минск» — ФК «Ошмяны-БГУФК» — 1:1
Голы: 0:1 — Купневский (27, пен.), 1:1 — Бахар (28).

Состав «Ошмяны-БГУФК»: Дергай — Былина, Кучинский, Ходоронок, Танана (Пилипенко, 70), Давидович, Велисевич, Ханевич, Скворческий (Андреев, 80), Ладутько (Симончик, 70), Купневский (Кошель, 60).





Фото Футбольный клуб «Минск»

 
Теги: Минск
 
 
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«Минск» — ФК «Ошмяны-БГУФК» — 1:1 Голы: 0:1 — Купневский (27, пен.), 1:1 — Бахар (28). Состав «Ошмяны-БГУФК»: Дергай —

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