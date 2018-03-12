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Контракты на $58 млн заключены с Зимбабве

13.03.2018 18:27 — Разное | БДГ  
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Контракты на млн заключены с Зимбабве

В Зимбабве Беларусь поставит тракторов на 43 миллиона долларов и техники для лесного хозяйства на 15 миллионов долларов.

Об этом доложил Александру Лукашенко в ходе доклада управляющий делами президента Беларуси Виктор Шейман, сообщает пресс-служба президента.

Управделами встретился с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагва, министрами иностранных дел и международной торговли, вице-президентом, другими высокопоставленными лицами чиновниками.

Планируется создать совместные сборочные производства белорусской сельхозтехники, предприятия по переработке мяса и молока.

Кроме того, Зимбабве заинтересована в закупке удобрений в Беларуси, а также в использовании белорусского опыта по культивации земель и ирригации засушливых районов.

Стороны договорились совместно реализовывать проекты в сфере жилищного, дорожного и промышленного строительства, сотрудничать в области электроэнергетики и добыче полезных ископаемых.

Белорусские специалисты могут быть задействованы в геологоразведке, добыче нефти и газа в этой богатой ресурсами стране.

 
 
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В Зимбабве Беларусь поставит тракторов на 43 миллиона долларов и техники для лесного хозяйства на 15 миллионов долларов.

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