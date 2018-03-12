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В Петербурге произошел взрыв в жилом доме

13.03.2018 19:54 — Разное | Навiны  
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При взрыве на проспекте Народного Ополчения пострадали три человека. 

Пострадавших увезли в больницу, сообщает Fontanka.ru со ссылкой на главу Красносельского района Виталия Черкашина.

«Со стороны парадной взрывной волной вынесены три этажа, с седьмого по девятый, с другой — квартиры восьмого и девятого», — уточнил собеседник.

 В настоящее время третий подъезд дома эвакуирован, в администрации решается вопрос о расселении жильцов. Жителям предоставят квартиры из фонда района и города.

Версия о взрыве бытового газа считается основной.

 
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При взрыве на проспекте Народного Ополчения пострадали три человека.  Пострадавших увезли в больницу, сообщает Fontanka.ru со ссылкой на главу Красносельского...

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