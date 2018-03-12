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В Петербурге произошел взрыв в жилом доме
При взрыве на проспекте Народного Ополчения пострадали три человека.
Пострадавших увезли в больницу, сообщает
«Со стороны парадной взрывной волной вынесены три этажа, с седьмого по девятый, с другой — квартиры восьмого и девятого», — уточнил собеседник.
В настоящее время третий подъезд дома эвакуирован, в администрации решается вопрос о расселении жильцов. Жителям предоставят квартиры из фонда района и города.
Версия о взрыве бытового газа считается основной.
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При взрыве на проспекте Народного Ополчения пострадали три человека. Пострадавших увезли в больницу, сообщает Fontanka.ru со ссылкой на главу Красносельского...
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