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Умер родоначальник белорусского современного пятиборья

19.03.2018 19:51 — Разное | Tut.by  
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18 марта на 84-м году жизни скончался родоначальник белорусского современного пятиборья, заслуженный тренер СССР, почетный член Общественного объединения «Белорусская федерация современного пятиборья», наставник многих выдающихся белорусских спортсменов Петр Вегера, — сообщает пресс-служба БФСП.


Петр Вегера. Фото: Белорусская федерация современного пятиборья

Петр Михайлович Вегера родился 15 июня 1934 года в селе Пугачевка Жашковского района Киевской (теперь Черкасской) области в многодетной крестьянской семье и прошел становление от молодого спортсмена до заслуженного тренера СССР по современному пятиборью.

«Сегодня все белорусские пятиборцы скорбят вместе с семьей Петра Михайловича об утрате великого наставника, доброго, искреннего и светлого человека, заботившегося о каждом из своих воспитанников, долгие годы мужественно сражавшегося с тяжелым недугом и до последнего дня продолжавшего жить современным пятиборьем», — говорится в сообщении пресс-службы БФСП.

 
 
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18 марта на 84-м году жизни скончался родоначальник белорусского современного пятиборья, заслуженный тренер СССР, наставник многих выдающихся белорусских...
 
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