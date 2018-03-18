Умер родоначальник белорусского современного пятиборья

18 марта на 84-м году жизни скончался родоначальник белорусского современного пятиборья , заслуженный тренер СССР, почетный член Общественного объединения «Белорусская федерация современного пятиборья», наставник многих выдающихся белорусских спортсменов Петр Вегера, — сообщает пресс-служба БФСП.



Петр Вегера. Фото: Белорусская федерация современного пятиборья

Петр Михайлович Вегера родился 15 июня 1934 года в селе Пугачевка Жашковского района Киевской (теперь Черкасской) области в многодетной крестьянской семье и прошел становление от молодого спортсмена до заслуженного тренера СССР по современному пятиборью.

«Сегодня все белорусские пятиборцы скорбят вместе с семьей Петра Михайловича об утрате великого наставника, доброго, искреннего и светлого человека, заботившегося о каждом из своих воспитанников, долгие годы мужественно сражавшегося с тяжелым недугом и до последнего дня продолжавшего жить современным пятиборьем», — говорится в сообщении пресс-службы БФСП.