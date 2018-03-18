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Умер родоначальник белорусского современного пятиборья
18 марта на 84-м году жизни скончался
Петр Михайлович Вегера родился 15 июня 1934 года в селе Пугачевка Жашковского района Киевской (теперь Черкасской) области в многодетной крестьянской семье и прошел становление от молодого спортсмена до заслуженного тренера СССР по современному пятиборью.
«Сегодня все белорусские пятиборцы скорбят вместе с семьей Петра Михайловича об утрате великого наставника, доброго, искреннего и светлого человека, заботившегося о каждом из своих воспитанников, долгие годы мужественно сражавшегося с тяжелым недугом и до последнего дня продолжавшего жить современным пятиборьем», — говорится в сообщении пресс-службы БФСП.
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18 марта на 84-м году жизни скончался родоначальник белорусского современного пятиборья, заслуженный тренер СССР, наставник многих выдающихся белорусских...
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