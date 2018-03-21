До 37 миллионов просмотров. 10 самых популярных клипов 2017 года белорусов на YouTube

После успеха клипа борисовчанина Вадима Галыгина и группы «Ленинград» «8 Сакавіка» , который собрал почти 10 миллионов просмотров, AFISHA.TUT.BY решила сделать подборку и других популярных на YouTube белорусских роликов. Мы выбрали по одному самому популярному клипу (опубликованному в 2017 году) десяти широко известных музыкантов, родом из Беларуси. Каким получился рейтинг — смотрите ниже.

10. «Бяжы» Naviband — 108 тысяч просмотров (12 сентября 2017)

9. «Годзе» BRUTTO — 546 тысяч просмотров (31 октября 2017)

8. «Разбуди меня» Диана Арбенина и Ночные Снайперы — 1,9 миллионов просмотров (8 июня 2017)

7. «Боюсь что да» Рита Дакота — 2,8 миллионов просмотров (5 мая 2017)

6. «Антифриз» SERYOGA — 3,3 миллионов просмотров (24 апреля 2017)

5. «Летчик» Би-2 — 4,1 миллионов просмотров (16 мая 2017)

4. «Плохо танцевать» IOWA — 5,9 миллионов просмотров (28 сентября 2017)

3. «Вылечусь» Бьянка — 10 миллионов просмотров (16 июня 2017)

2. «Монетка» ЛСП — 32 миллиона просмотров (20 мая 2017)

1. «Малый повзрослел» Макс Корж — 37 миллионов просмотров (24 февраля 2017)

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