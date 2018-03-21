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До 37 миллионов просмотров. 10 самых популярных клипов 2017 года белорусов на YouTube
После успеха клипа борисовчанина Вадима Галыгина и группы «Ленинград»
10. «Бяжы» Naviband — 108 тысяч просмотров (12 сентября 2017)
9. «Годзе» BRUTTO — 546 тысяч просмотров (31 октября 2017)
8. «Разбуди меня» Диана Арбенина и Ночные Снайперы — 1,9 миллионов просмотров (8 июня 2017)
7. «Боюсь что да» Рита Дакота — 2,8 миллионов просмотров (5 мая 2017)
6. «Антифриз» SERYOGA — 3,3 миллионов просмотров (24 апреля 2017)
5. «Летчик» Би-2 — 4,1 миллионов просмотров (16 мая 2017)
4. «Плохо танцевать» IOWA — 5,9 миллионов просмотров (28 сентября 2017)
3. «Вылечусь» Бьянка — 10 миллионов просмотров (16 июня 2017)
2. «Монетка» ЛСП — 32 миллиона просмотров (20 мая 2017)
1. «Малый повзрослел» Макс Корж — 37 миллионов просмотров (24 февраля 2017)
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После успеха клипа борисовчанина Вадима Галыгина и группы "Ленинград" "8 Сакавіка" AFISHA.TUT.BY решила собрать по одному самому популярному клипу прошлого года десяти...
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