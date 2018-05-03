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Деньги на ремонт слуцкого музея выделит область

13.04.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Более Br2 млн предусмотрено направить из областного бюджета на реставрацию историко-культурных объектов в Минской области в 2018 году. Об этом сообщила заместитель начальника отдела культуры главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского облисполкома Татьяна Кравченок, пишет БЕЛТА.

По инвестиционной программе в областном бюджете на реставрационные работы предусмотрено Br2 млн 132 тыс., и за первый квартал освоено более Br93 тыс. За счет средств областного бюджета продолжатся работы на здании бывшего дворянского собрания в Слуцке (он же краеведческий музей).

Ранее сообщалось, что на ремонт музея деньги собираются также на районном субботнике.

Кроме этого, за счет средств собственников планируются работы на Успенской церкви в Столбцовском районе, усыпальнице рода Завишей в городе Узда, в бывшей усадьбе в деревне Наднеман Узденского района и др.

В 2017 году реставрационные работы велись на 20 объектах наследия.

Татьяна Кравченок рассказала, что Минским областным советом по вопросам историко-культурного наследия принято решение о придании статуса историко-культурной ценности категории "3" могиле святой блаженной Валентины Минской, расположенной на кладбище деревни Заболотье Дзержинского района. Также ведется работа по приданию статуса историко-культурной ценности нематериальным проявлениям творчества. В этом году будут внесены предложения о присвоении такого статуса двум объектам: комплексу знаний и навыков по изготовлению дудки методом вкручивания на Полесье и традициям изготовления ковров из крашенной соломки.

 
 
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За счет средств областного бюджета продолжатся работы на здании бывшего дворянского собрания в Слуцке (он же краеведческий музей).
 
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