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Что нового будет в магазине «Свежий хлеб» в Слуцке после ремонта
22.05.2018 — Разное | Инфа-Курьер
Магазин «Свежий хлеб» закрыт: внутри помещения рабочие делают косметический ремонт и перепланировку.
«В обновлённом магазине появится система самообслуживания и винно-водочный отдел», — рассказали"Кур`еру" на Слуцком хлебозаводе.
Планируется, что «Свежий хлеб» откроется к 3 июля — Дню Независимости.
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Осенью 2017 года у магазина появилась пристройка — крытое застеклённое крыльцо с пандусом и изменилась высота ступень (было 20 см, стало 15 см). Вход в магазин приобрёл современный вид и стал удобнее для пожилых людей и мам с колясками.
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С 20 апреля магазин «Свежий хлеб» закрыт на ремонт. Фото: Евгений Гладин Самое важное Что почём на «птичьем» рынке в Слуцке....
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