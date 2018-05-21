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Что нового будет в магазине «Свежий хлеб» в Слуцке после ремонта

22.05.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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Что нового будет в&nbsp;магазине &laquo;Свежий хлеб&raquo; в&nbsp;Слуцке после ремонта
С 20 апреля магазин «Свежий хлеб» закрыт на ремонт. Фото: Евгений Гладин
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Магазин «Свежий хлеб» закрыт: внутри помещения рабочие делают косметический ремонт и перепланировку.

«В обновлённом магазине появится система самообслуживания и винно-водочный отдел», — рассказали"Кур`еру" на Слуцком хлебозаводе.

Планируется, что «Свежий хлеб» откроется к 3 июля — Дню Независимости.

Фотографии: Евгений Гладин

В ТЕМУ. Благодаря новому крыльцу магазин «Свежий хлеб» станет доступнее для инвалидов и молодых мам

Осенью 2017 года у магазина появилась пристройка — крытое застеклённое крыльцо с пандусом и изменилась высота ступень (было 20 см, стало 15 см). Вход в магазин приобрёл современный вид и стал удобнее для пожилых людей и мам с колясками.

 
 
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С 20 апреля магазин «Свежий хлеб» закрыт на ремонт. Фото: Евгений Гладин Самое важное Что почём на «птичьем» рынке в Слуцке....
 
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