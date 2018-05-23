Белорусы не сносят памятники. Они их открывают





Глубоко значимым историческим фактом можно назвать торжественное открытие в Городке, на пересечении улиц Баграмяна и Пролетарской, в субботу, 19 мая, памятника-бюста Ивана Христофоровича Баграмяна, дважды Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза, командующего войсками 1-го Прибалтийского фронта, в декабре 1943 г. освободившими г. Городок и Городокский район от немецко-фашистских захватчиков.

Это события совпало с празднованием 100-летия пионерского движения, Дня пионерской дружбы, основным мероприятием которого стало принятие в ряды Белорусской республиканской пионерской организации 184 учащихся школ нашего района. Бело-зеленые галстуки на центральной площади города ребятам повязали почетные гости, в числе которых были Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Беларуси Олег Есаян, внук И.Х. Баграмяна Иван Баграмян, внучатый племянник И.Х. Баграмяна Христофор Баграмов, председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев, председатель Городокского районного исполнительного комитета Пётр Коробач, председатель районного Совета депутатов Светлана Зуева, депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь Виктор Мирош и многие другие белорусы и представители армянской общественности из Армении, России, Беларуси.

Он смел, он добр, он — джигит

На торжественной церемонии открытия памятника-бюста председатель облсовета депутатов Владимир Терентьев подчеркнул символичность того, что установка памятника состоялась в 75-ую годовщину освобождения Городокского района от немецко-фашистских захватчиков:

- Открытие памятника-бюста в Городке состоялось не случайно. В ноябре 1943 г. И.Х. Баграмян был назначен командующим войсками 1-го Прибалтийского фронта. Первой задачей было убрать так называемый Городокский выступ. С 13 по 31 декабря 1943 г. была проведена Городокская наступательная операция. Благодаря ей освободили более 1200 населенных пунктов. Иван Христофорович показал себя не только как выдающийся военный стратег, но и как человечный военачальник и руководитель, которому были не чужды чаяния и проблемы жителей освобожденных территорий.

Глава депутатского корпуса области напомнил, что два года тому назад, в День Независимости Республики Беларусь, состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь И.Х. Баграмяна в Витебске.

Посол Армении в Беларуси Олег Есаян поблагодарил всех причастных к созданию и установке памятника-бюста. Финансовую помощь в его изготовлении оказала диаспора армян в Беларуси при содействии Фонда развития и поддержки арменоведческих исследований «АНИВ» и Городокского райисполкома. Авторы проекта — скульптор Спартак Арутюнян и архитектор, декан архитектурного факультета БНТУ Армен Сардаров — также присутствовали на торжествах. Посол подчеркнул, что на белорусской земле свято хранят память о Великой Отечественной войне, отметил красоту Городка и выразил надежду, что скульптура еще больше украсит райцентр.

- Памятник-бюст И.Х. Баграмяна станет одним из памятных мест, куда признательные городокчане станут приходить в дни великих праздников, — заверил Пётр Коробач. — Думаю, и в будни сюда будут водить экскурсии, здесь будут появляться цветы.

Торжественная церемония возложения венков и цветов прошла при участии роты почетного караула Вооруженных Сил Республики Беларусь, в сопровождении духового оркестра и салютной группы. Это придало мероприятию особенной атмосферы глубочайшего уважения белорусов к великому сыну армянского народа.

Как повяжешь галстук…

Незабываемым станет солнечный день 19 мая 2018 г. для мальчиков и девочек, которых в самом сердце Городка, при огромном стечении народа приняли в пионеры. Их стройные шеренги, наглаженные галстуки, атрибутика, включавшая торжественные обещания, барабанную дробь и знамена, вернули представителей старших поколений в пору их детства.

- Ровно 60 лет назад, в такой же день, давая схожую с вашей клятву, в ряды пионеров вступал я, — поделился воспоминаниями внук И.Х. Баграмяна Иван Баграмян. — Пионерская организация всегда воспитывала патриотов, честных людей. И вам, дорогие ребята, я желаю успехов в учебе, здоровья, благополучия, мира, уважения к ветеранам и их памяти!

Радостным действом стало повязывание новоиспеченным пионерам галстуков — гостями, руководителями района, предприятий и организаций, включая общественные («Белая Русь», районная профсоюзная организация, представители отраслевых профсоюзов)… Те, кому была предоставлена эта почетная возможность, знакомились со своими «крестниками», фотографировались с ними на память.

О роли пионера как посланца мира, приводя примеры, когда в годы суровых испытаний дети с красным галстуком на груди становились плечо в плечо с отцами, отстаивая свободу и мир, говорила председатель областного отделения ОО «Белорусский фонда мира» Татьяна Туманова. Это особенно актуально, поскольку СШ № 1 г. Городка, в которой успешно работает одна из самых многочисленных пионерских дружин, носящая имя И.Х. Баграмяна, взяла на себя высокую миссию стать школой мира.

В том числе и ее учащиеся (всего 16 человек) из рук В.В. Терентьева и П.П. Коробача получили членские билеты Белорусского республиканского союза молодёжи — самой массовой и патриотично настроенной молодежной организации нашей страны.

Возложение от лица этих общественных объединений гирлянд славы к Вечному огню на мемориале «Бессмертие» стало сигналом к тому, чтобы к поклонному месту направились представители принимающей стороны и многочисленные гости. Возможно, впервые на святом для местных жителей месте рядом с традиционными флагами Беларуси, Витебщины, Городокщины, развевался флаг Армении. И это было правомочно: за освобождение Беларуси сражались сотни представителей этой страны.

Вслушиваясь в дудук

Мероприятия продолжились в Городокском городском Доме культуры, где проходил вечер армяно-белорусской дружбы «Одна судьба — одна Победа». На передвижной выставке «Командую фронтом» достойно была представлена историческая справка об И.Х. Баграмяне.

Городокчане давно привыкли к своему традиционному творчеству, а гости живо интересовались выставкой изделий народных мастеров Городокского края «О малой родине — с большой любовью», охотно слушали народный ансамбль «Азерыца» Езерищенского ГПДК, восхищались залихватской игрой на белорусских цимбалах его руководителя Жанны Комовой.

Городокчане, пришедшие на мероприятие, смогли сполна насладиться самобытной культурой далекой Армении во время концерта ее коллективов и исполнителей. Умиление вызвало выступление воспитанников воскресной армянской школы — хоть и не очень профессиональное, но проникнутое сплоченностью подростков и совсем малышей. Чувствовалось, что этим детям с малых лет внушают заботу друг о друге, терпение друг к другу, чувство локтя, коллективизма, любви к своей стране и гордость за нее.

С первого появления на сцене покорил зрителей танцевальный ансамбль «Эребуни» — грациозные девушки, темпераментные юноши. Красавцы! Их танцы были и похожи один на другой, и одновременно очень отличались. Разным было и поведение представителей разных полов в танце: девушки предпочитали скромно оставаться на заднем плане, юноши гордыми орлами выступали вперед. Однако, это не мешало им быть вместе, органично дополнять и подчеркивать достоинства друг друга. Удивительно, но узнавая от соседей-армян всего лишь название очередного танца, зрители понимали его содержание — настолько читаем, понятен язык искусства.

Художественный свист в исполнении Эдуарда Мачкаляна, сопровождавшийся кадрами военной кинохроники, заставил плакать не одну чувствительную натуру из числа зрителей. Такой уникальный творческий прием, высокое мастерство позволяют назвать подобное исполнение высшим пилотажем. Ни произнесено ни слова, а сказано больше чем словами!

Легкие, обаятельные сестры Вардуи и Татев Фарашян заставили похлопывать в такт их зажигательному пению не только земляков, но и куда более сдержанных в проявлении чувств белорусов. Прекрасная оперная дива Гоар продемонстрировала, что представители ее народа не замыкаются в себе — знакомы и достойно исполняют шедевры мирового искусства.

Но, пожалуй, более других тронул за живое души дуэт, ради которого многие и пришли на концерт: скрипка и дудук Давида Бадаляна и Карена Карапетяна. Казалось, теплый вечер невидимым покрывалом тихой армянской ночи накрыл Городок. Наш город смог почувствовать себя перенесенным к горным вершинам, которые стократ усиливают звуки, обостряют в стремлении ввысь чувства. Величественно, пронзительно, завораживающе — это стоило услышать!

Светлана ЯКОВЛЕВА.











































































































