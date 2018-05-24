"Бросил привычку быть слабаком". Парня в школе обижали из-за очков, он занялся спортом и дал сдачи

GO.TUT.BY объявил конкурс « Лучше, чем вчера » — о том, как белорусы отказываются от вредных привычек и выбирают ЗОЖ. Публикуем историю 24-летнего аниматора и массажиста Евгения Ковалевского, который «отказался от плохой привычки быть слабаком».



Фото: из личного архива

«После очередной неприятности представлял, как приемами кунг-фу расправлялся с хулиганами»

Лет в семь со мной произошла неприятная ситуация: ехали втроем на велосипеде — я, папа и мой старший брат. Я сидел на руле. Внезапно, на скорости, руль начало носить в разные стороны. Все удачно упали — ровно на меня. Я получил травму головы, что дало осложнение для зрения. В восемь лет сделали операцию на оба глаза — называется склеропластика. Но что-то пошло не так, и зрение стало резко ухудшаться. Я часто лежал в больницах, был худым парнишкой в кругленьких очках — как Гарри Поттер. Терпел издевки, обожал фильмы с Брюсом Ли и Джеки Чаном — и после очередной неприятности представлял, как приемами кунг-фу расправлялся с хулиганами.

Тянуло к единоборствам, но отдали на занятия по музыке: играл на баяне и флейте, аккордеоне. Когда стал взрослее, сам пошел на занятия по карате. Правда, позанимался один день: врачи отказались давать справку об удовлетворительном состоянии здоровья. Вместо нее хотели дать инвалидность — но я выучил таблицу для проверки зрения наизусть и этого избежал.

Я решил перестать быть слабаком после одного случая. Было мне тогда лет 14. Стояло лето, и я шел от бабули домой: весь такой румяный, потому что бабуля кормит больше, чем надо, — и еще сверху. С собой у меня синий пластмассовый чемоданчик, где лежали ноты. Иду беззаботно. И тут ко мне подходит парнишка, а сзади подкатывают его друзья на велосипедах.

— Дай очки поносить, — говорит.

— Нет, — ответил я, получил подсечку под правую ногу и упал.

Тот парнишка отвесил мне пару ударов по лицу и отпустил. Я поднялся на ноги, но убегать не стал. Понял, это моя последняя капля терпения.

«Не забуду те ощущения, когда впервые дал сдачи обидчику»



Фото: из личного архива. Евгений в 14 лет и сейчас

Дома я упросил маму поговорить со школьным учителем физкультуры, тренером по тайскому боксу. Мама купила мне первые боксерские перчатки, тренер взял под родительскую ответственность.

Потом были джиу-джитсу, акробатика, рукопашный бой. Случалось, в спарринге получал хороших «лещей», голова аж гудела. Думал, на следующую тренировку не приду, — но неведомая сила просто тянула туда снова. А потом я и сам научился «лещей» давать. Соревнования мне запрещали, занимался для себя. Но не забуду те ощущения, когда впервые дал сдачи обидчику.

В 18 поступил в университет, пришлось забросить единоборства: надо было учиться и работать. Пошел в спортзал при университете. Весил я тогда 75 кг, начал тягать «железяки». Узнал, как надо распределять нагрузку, выработал программу, нарастил более-менее неплохие показатели: масса стала 87,3 кг. Помню, в университете проходили соревнования по жиму лежа без экипировки: старался, готовился, выжал 120 кг — и заработал первое место. Было приятно.

В 23 года из-за нагрузок произошло кровоизлияние в зрачок. Пришлось отказаться от серьезных весов, но все равно на спорт стараюсь время находить: приобрел турник, гантели, держу форму. Хоть и зрение говорит: «Парень, прекращай!» — но без спорта ломка.

Сейчас мне 24. Зрение — минус 19, минус 24. Очки я не ношу, у меня линзы. Стал ли я лучше благодаря спорту? Безусловно, да. Стал ли я больше уважать себя? Конечно, да. А еще спорт научил меня достигать целей и вырабатывать план — как в тетради с тренировками в спортзале.