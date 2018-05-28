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В музее Киева в чучеле пеликана нашли записку возрастом в 178 лет‍

29.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Старинную этикетку нашла научный сотрудник Светлана Тайкова во время чистки экспоната от пыли. Эта находка позволила музейным работникам узнать происхождение чучела, ведь в старой книге поступлений отдела зоологии этой информации не было.


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«Расшифровка винтажного почерка позволила выяснить имя коллектора. Это Илья Гаврилович Вознесенский, получивший красноклювого пеликана 15 октября 1840 года. Произошло это около берегов Калифорнии в гавани Бодега, которая носит имя испанского капитана», — уточнили в музее.

Интересно, что именно в этом месте русский исследователь Аляски и Калифорнии Иван Кусков заложил порт Румянцев для заготовки меха, а в 24 километрах — крепость Росс, которая являлась самым южным русским поселением в Северной Америке.

Кроме того, гавань Бодега вдохновила культового режиссера Альфреда Хичкока на создание триллера «Птицы» (1963), в котором пернатые нападают на американский поселок, являясь воплощением хрупкости и нестабильности отношений человека и природы.

 
Теги: Минск
 
 
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Старинную этикетку нашла научный сотрудник Светлана Тайкова во время чистки экспоната от пыли. Эта находка позволила музейным работникам узнать...
 
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