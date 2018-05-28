В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В музее Киева в чучеле пеликана нашли записку возрастом в 178 лет‍ Старинную этикетку нашла научный сотрудник Светлана Тайкова во время чистки экспоната от пыли. Эта находка позволила музейным работникам узнать...

Старинную этикетку нашла научный сотрудник Светлана Тайкова во время чистки экспоната от пыли. Эта находка позволила музейным работникам узнать происхождение чучела, ведь в старой книге поступлений отдела зоологии этой информации не было., — уточнили в музее.Интересно, что именно в этом месте русский исследователь Аляски и Калифорнии Иван Кусков заложил порт Румянцев для заготовки меха, а в 24 километрах — крепость Росс, которая являлась самым южным русским поселением в Северной Америке.Кроме того, гавань Бодега вдохновила культового режиссера Альфреда Хичкока на создание триллера «Птицы» (1963), в котором пернатые нападают на американский поселок, являясь воплощением хрупкости и нестабильности отношений человека и природы.