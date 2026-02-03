От эскиза к профессии: стартует конкурс «Формула стиля» для молодых дизайнеров

Источник материала: ProBusiness





С 1 февраля по 1 марта 2026 года в Беларуси пройдет конкурс для начинающих дизайнеров «Формула стиля». Инициатива адресована молодым авторам, которые делают первые профессиональные шаги в модной индустрии и готовы заявить о себе через продуманную, концептуальную работу с формой и стилем.

Проект, организованный ОАО «Центр Моды», направлен на поиск и поддержку начинающих дизайнеров в возрасте от 18 лет, рассматривающих моду как часть легкой промышленности — с ее требованиями к функциональности, технологии и реальному производству. Он объединяет тех, для кого дизайн одежды — не спонтанное вдохновение, а осознанный выбор профессии и профессионального языка.

Участникам предстоит разработать серию не менее чем из семи эскизов в различных стилевых направлениях — от классики и делового стиля до минимализма и эклектики. По сути, речь идет о создании целостной коллекции женской одежды весенне-летнего или весенне-осеннего ассортимента. Такой формат позволяет жюри рассмотреть не отдельный удачный образ, а системность мышления, умение работать с пропорциями, силуэтом и образом человека в целом.

Работы оценивает профессиональное жюри, в состав которого входят дизайнеры, конструкторы одежды, технологи и представители фирменной торговли. Ключевыми критериями станут творческая оригинальность, техническая грамотность, стилевое соответствие, актуальность модных тенденций, а также способность эскиза быть реализованным в материале.

«Для нас важно поддержать дизайнеров, которые воспринимают моду как профессию и часть индустрии. «Формула стиля» — это возможность проверить себя на зрелость. Здесь ценят не количество идей, а умение довести мысль до формы, которую можно запустить в производство», — отметили организаторы конкурса.





Эскизы принимаются в электронном виде. Работы должны быть выполнены на листах формата А4, по три образа на одном листе, в полный рост. На каждом листе необходимо указать название модели, имя автора, возраст и контактный телефон. Материалы направляются на электронную почту sales@fashioncentre.by с темой письма «Конкурс «Формула стиля»».

Победители конкурса получат дипломы, ценные призы и возможность заявить о себе в профессиональной модной среде — там, где ценят точность высказывания, профессиональную логику и потенциал к развитию.