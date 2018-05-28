ражданин Украины на микроавтобусе въехал в «отбойник»

Со слов водителя, он задремал за рулём. К счастью, в аварии никто не пострадал.



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Фото прислали очевидцы

Как сообщили Медиа-Полесью в ОГАИ Лунинецкого РОВД, ДТП произошло 28 мая около 8.15.

Гражданин Украины, управляя автомобилем «Опель Виваро», направлялся со стороны Лунинца к реке Припять, предположительно, уснул за рулём и въехал в металлическое отбойное ограждение.



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Водитель не пострадал, машина получила механические повреждения.