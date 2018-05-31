Сгущенка, оберег Клюсымка, обряд «Чирочка» — районы Гомельской области выбирают собственные бренды





— В крупных городах вопросов по брендам, как правило, не возникает. Скажем, взять Гомель. Одна из первых ассоциаций — дворцово-парковый ансамбль. Сегодня этот сложившийся бренд подкреплен разнообразной сувенирной продукцией, которая и предлагается туристам. Но если взять Петриков или городской поселок Октябрьский? Какие ассоциации? А ведь им, как и другим районам, поверьте, есть что показать. Однако нужно выделить ключевые символы, которые будут делать регионы узнаваемыми, работать на их имидж и туристическую привлекательность. В этом заключается основная задача конкурса, посвященного Году малой родины.

Процесс получился живым и насыщенным. К выбору самого-самого привлекли не только специалистов, но и местных жителей. В Лельчицком райисполкоме, например, оказались перед дилеммой:

— Представьте, двенадцать предложений. И каждое из них по-своему может представлять район. Уникальный весенний обряд «Чирочка» в деревне Тонеж, наш знаменитый царь-дуб, сохранившаяся старинная традиция бортничества... Так что комиссии еще придется подумать над тем, какой символ получит статус бренда.

А вот в Кормянском районе уже есть полная ясность. Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Светлана Козлова дает ответ с ходу:

— Лен и фестиваль «Льняная карусель» как его олицетворение. У нас в районе действует предприятие, которое занимается выращиванием этой традиционной белорусской культуры и его переработкой. Много местных традиций связано со льном. Например, есть кормянская легенда о берегине Клюсымке — природном духе, оберегавшем людей и льняные поля. Кстати, сейчас наши краеведы работают над созданием образа куклы — оберега Клюсымки, который станет одним из первых сувениров льняного бренда.

Определились с визитной карточкой и в Рогачевском районе. Здесь по узнаваемости не только в регионе, но и далеко за его пределами оказалось сгущенное молоко Рогачевского молочно-консервного комбината, который в этом году отмечает свое 80-летие. Местная сгущенка обрела всенародную славу еще в советское время. Даже литератор Константин Симонов оставил о ней слово в своем дневнике «Разные дни войны»: «Здесь, в дивизии, устроили привал на полтора часа. Выяснилось, что эта дивизия отступала через Рогачев, где был взорван самый большой в стране завод сгущенного молока, и мы запаслись этим молоком, заполнив им имеющуюся тару. Нам налили по котелку, и мы тронулись в дорогу, макая черные сухари в сладкое сгущенное молоко. Мне казалось, что я давно не ел ничего вкуснее». В 2013 году в Рогачеве установили единственный в мире памятник сгущенке, который ныне является одним из главных мест для фотосессий туристов.

В июне работе над символами подведут итог. Районы представят не только бренды, но и сопровождающие их атрибуты: печатную продукцию, сувениры. Одним из первых выходов в свет для них станет областная выставка брендов, которую планируют организовать в начале июля.