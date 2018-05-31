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Авиакомпания S7 с 1 июня начинает выполнять рейсы между Гомелем и Москвой
01.06.2018 10:14 — Разное | Беларусь Сегодня
Как следует из информации на сайте перевозчика, рейсы планируется выполнять по средам, пятницам и воскресеньям из московского аэропорта «Домодедово». Вылет из российской столицы в 09.55, прилет в аэропорт Гомеля в 11.20. Обратно самолеты будут вылетать в 12.05 и прибывать в Москву в 13.35. Полеты предполагается осуществлять на 78-местных лайнерах Embraer 170 с местами эконом-класса.
Фото носит иллюстративный характер.
Комментируя открытие нового направления, компания отмечает, что благодаря этому рейсу пассажиры из Беларуси смогут воспользоваться удобными пересадками в московском «Домодедово» на самолеты в Санкт-Петербург, Сочи, Тюмень, Иркутск и десятки других городов. Кроме того, в нескольких часах полета окажутся популярные среди путешественников Баку, Ереван, Худжанд и другие города. Российским пассажирам S7 рекомендует Гомель как «второй по численности населения город Беларуси, где сохранился уникальный памятник культуры — старообрядческая церковь XVIII века».
Стоимость билетов на гомельские рейсы в варианте туда-обратно составляет от 116 долларов в эквиваленте. Пока предполагается, что полеты будут выполняться в период с 1 июня до 27 октября.
S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь») обладает широкой сетью маршрутов внутри России, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве («Домодедово») и Новосибирске («Толмачево»). Перевозчик также выполняет регулярные полеты в страны СНГ, Европу, на Ближний Восток, в Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В мае авиакомпания также приступила к выполнению регулярных рейсов по маршруту Новосибирск — Минск — Новосибирск.
Аэропорт «Гомель» расположен в 12 километрах от центра города, он способен обслуживать до 500 пассажиров в час. До закрытия в 2011 году авиакомпании «Гомельавиа» здесь располагался ее штаб. В летнем сезоне 2018 года гомельский аэропорт будет обслуживать 4 чартерных рейса по курортным и туристическим направлениям, а также вылеты на оздоровительный отдых детей из Гомеля в Италию и Германию. Кроме того, с июня начинаются полеты компании «Белавиа» по маршруту Калининград — Гомель — Калининград.
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Как следует из информации на сайте перевозчика, рейсы планируется выполнять по средам, пятницам и воскресеньям из московского аэропорта «Домодедово». Вылет из...
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